أخبار برشلونة اليوم: تمسك بضم سفيان أمرابط .. وإنتر يراقب مدافع "البلوجرانا"

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 8 مارس 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة متمسك بالتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط نجم وسط نادي فيورنتينا الإيطالي.

برشلونة حاول بالفعل التعاقد مع النجم المغربي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، لكن الصفقة انهارت في اللحظة الأخيرة.

برشلونة يرى أن أمرابط بديل مثالي للقائد سيرجيو بوسكيتس، الذي لم يحدد بعد مستقبله في "سبوتيفاي كامب نو".

موقع "CaughtOffside" الإنجليزي أكد أن برشلونة أصبح واحدًا من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات الفرنسي ماركوس تورام مهاجم نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

لكن الأمر لا يقتصر على برشلونة، حيث يرغب إنتر الإيطالي إلى جانب ثلاثة أندية من الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع الفرنسي الدولي.

الاهتمام المتزايد بالتعاقد مع ماركوس تورام يأتي في ظل انتهاء عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ بنهاية الموسم الحالي، وتأكد رحيله عن النادي الألماني.

وضع نادي برشلونة خطته في ملف تعاقدات كرة القدم لسوق الانتقالات الصيفية القادم، من أجل الوقوف على الصفقات التي يحتاجها الفريق ووضع أكثر من اسم لعمليات التفاوض الشاقة، وللتأكد من عدم تخطي سقف الرواتب المحدد للنادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن النادي الكتالوني وضع مركز الظهير الأيمن كأولوية خاصة من أجل دعمه، ويأتي خوان فويث، ظهير فريق فياريال كأبرز الأسماء المطلوبة لسد ثغرة الدفاع، وكذلك يضع البرسا في مفكرته كلًا من بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ أو توماس مونييه ظهير بوروسيا دورتموند. (طالع التفاصيل)

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" أكدت أن المستوى الذي يقدمه الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة المعار إلى ليتشي قد جذب بالفعل أنظار نادي إنتر.

ويتألق أومتيتي في صفوف ليتشي بعد فترة من المعاناة من الإصابات وتراجع المستوى في برشلونة، وهو ما قد يدفع إنتر لمحاولة ضمه في الصيف المقبل.