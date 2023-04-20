أخبار برشلونة اليوم: تفاصيل عقد ليونيل ميسي .. ونيوكاسل يتحرك لضم عثمان ديمبيلي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الخميس 20 أبريل 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 20 أبريل 2023:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة يمكنه تسجيل ميسي بربع الراتب الأخير الذي حصل عليه من نادي برشلونة في موسم 2020-21، والذي بلغ نحو 100 مليون يورو إجمالًا، وهذا يعني أنه يمكن ضمه في موسم 2023-24 بعقد قدره 25 مليون يورو.

التقرير أشار إلى أن راتب ميسي الصافي مع برشلونة سيصل إلى حوالي 13 مليون يورو، وهو تقريبًا نفس المبلغ الذي يتقاضاه المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق.

التقرير كشف أيضًا عن مدة العقد المقترحة، حيث يعرض نادي برشلونة على ميسي عقدًا لمدة عامين، حتى يونيو 2025. (طالع التفاصيل)

صحيفة "fichajes" الإسبانية كشفت عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع الإنجليزي ترنت ألكساندر آرنولد ظهير نادي ليفربول في الصيف المقبل.

التقرير أكد أن برشلونة يأمل أن يفشل ليفربول في التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، وهو ما قد يمكن "البلوجرانا" من ضم أليكساندر آرنولد بقيمة مخفضة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت عن عزم نادي توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع أنسو فاتي جناح نادي برشلونة.

التقرير أشار إلى أن توتنهام يفكر في أن يجعل فاتي أغلى لاعب في تاريخ "سبيرز".

ومع تزايد احتمالية رحيل هاري كين وريتشارليسون عن توتنهام في الصيف المقبل، فإن إدارة النادي اللندني ترى أن أنسو فاتي سيكون البديل المثالي لتجديد خط الهجوم.

موقع "90min" الإنجليزي كشف عن تواصل نادي نيوكاسل مع ممثلي الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة عبر وسطاء.

قد يكون جناح برشلونة متاحًا في سوق الانتقالات في نهاية الموسم ويأمل نيوكاسل في التوقيع على الفائز بكأس العالم 2018.

ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مع الفريق الكتالوني في عام 2024، ويوجد شرط يحدد رحيله بقيمة 50 مليون يورو في صيف 2023.

وقد يضطر برشلونة إلى الاستفادة من بيع الفرنسي هذا الصيف بدلاً من خسارته مجانًا الصيف المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.