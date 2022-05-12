أخبار برشلونة اليوم: تشاؤم بشأن تيليمانس .. وتحديد خيارات الظهير الأيمن

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022:

حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن برشلونة لا يشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية إتمام التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم خط وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن برشلونة يشعر أن تيليمانس لا يرغب في الانتقال إلى "كامب نو" وأنه قرر الانتقال إلى آرسنال.

عقد تيليمانس مع ليستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرى برشلونة أنه لاعب الوسط المثالي لخدمة نظام المدرب تشافي هيرنانديز، لكنهم يعتقدون أنهم سيفقدونه بالفعل.

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن برشلونة يبحث في فكرة التعاقد مع ظهير أيسر جديد، مع تزايد احتمالية رحيل جوردي ألبا عن النادي، وعدم تقديم ماركوس ألونسو للأداء المنتظر منه.

التقرير أشار إلى أن تشافي يرغب في التعاقد مع مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزي، والذي تخرج من أكاديمية "لا ماسيا".

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة مصر على الاستمرار مع النادي الكتالوني، رغم التقارير التي ربطته بالانتقال إلى إنجلترا.

نجم ميلان الإيطالي السابق لم يتمكن من الحصول على مقعد أساسي في تشكيلة تشافي هيرنانديز، كما لم يقدم أداءً جيدًا عندما حصل على الفرصة.

لكن كيسييه يرغب في القتال على مركزه في برشلونة، وسيعمل جاهدًا لتغيير وضعه في النادي الكتالوني.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة قد وضع ثلاثة لاعبين في القائمة المختصرة لدعم مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

الخيار الأول هو الفرنسي بنجامين بافارد لاعب بايرن ميونخ الألماني، والثاني هو البرتغالي ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، والثالث هو الارجنتيني خوان فويث ظهير فياريال الإسباني.

برشلونة يبحث عن ظهير أيمن منذ بداية الموسم، لكن سيكون من الصعب أن يتعاقد مع أحد هؤلاء اللاعبين في منتصف الموسم، حيث يعدون لاعبين هامين في أنديتهم.