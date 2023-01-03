أخبار برشلونة اليوم: تشافي يعارض ضم أولمو .. وتحرك للتعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 يناير 2023:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة عارض فكرة تعاقد "البلوجرانا" مع داني أولمو نجم نادي لايبزيج الألماني.

أولمو، خريج أكاديمية "لا ماسيا"، ارتبط بعدد من الأندية في الفترة الماضية، ومن بينها برشلونة، لكن تشافي قرر رفض الفكرة من الأساس.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي بصفقة انتقال حر.

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي يعيشها برشلونة، فإن النادي الكتالوني مجبر على إتمام صفقاته بانتقالات مجانية، وإلا سيخاطر بعدم تسجيل اللاعبين في رابطة الدوري الإسباني.

ومع دخول زاها لآخر ستة أشهر في عقده مع كريستال بالاس، فإن برشلونة يفكر جديًا في التعاقد مع الإيفواري لتقديم الدعم لخط الهجوم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي توتنهام الإنجليزي يجهز عرضًا للتعاقد مع فيران توريس جناح برشلونة.

التقرير أشار إلى أن توتنهام سيحاول إغراء برشلونة عبر تقديم 35 مليون يورو للتخلص من توريس، والذي تراجع ترتيبه في هجوم "البلوجرانا".

ومن المرجح أن يقبل برشلونة بفكرة التخلص من توريس في حالة وصول المناسب، خاصة وأن النادي الكتالوني يرغب في الحصول على 50 مليون يورو.

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات المكسيكي راؤول خيمينيز مهاجم نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

خيمينز يواجه المجهول في مستقبله مع وولفرهامبتون، على الرغم من قدراته التهديفية المذهلة.

ومع رغبة برشلونة في التعاقد مع مهاجم جديد، فإن خيمينيز قد يكون الصفقة المناسبة التي ستساعد فريق المدرب تشافي هيرنانديز.