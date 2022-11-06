أخبار برشلونة اليوم: تحديد بديل بيكيه .. ونادٍ جديد يريد ألبا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يراقب ثلاثة مدافعين من أجل تعويض اعتزال جيرارد بيكيه.

ويعد الكرواتي يوشكو جفارديول مدافع نادي لايبزيج الألماني الهدف الأول بالنسبة إلى برشلونة.

المدافع الكرواتي الشاب يقدم أداءً مذهلًا مع لايبزيج، ما جذب إليه أنظار عدة أندية كبرى، وعلى رأسها تشيلسي الإنجليزي.

صحيفة "le 10 sport" الفرنسية أكدت أن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات المغربي الشاب إلياس حسني نجم فريق الشباب في نادي باريس سان جيرمان.

برشلونة يرغب في تقديم أول عقد احترافي إلى حسني، لكن باريس سان جيرمان يأمل في إقناعه بالاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة.

حسني تألق خلال منافسات الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا للشباب، مسجلًا ثمانية أهداف في ست مباريات.

أكدت صحيفة " Evening Standard" الإنجليزية انضمام برشلونة إلى سباق التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

عقد زاها مع كريستال بالاس ينتهي في نهاية الموسم الحالي، مما يجذب إليه أنظار عددًا من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها تشيلسي وآرسنال.

التقرير ادعى أن برشلونة معجب بما يقدمه زاها، خاصة بسبب سرعته المذهلة وقدرته على إنهاء الهجمات بنجاح.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي نابولي الإيطالي انضم إلى سباق التعاقد مع جوردي ألبا الظهير الأيسر لنادي برشلونة.

ألبا يواصل المعاناة في الموسم الحالي حيث يحارب من أجل الحصول على دقائق للعب بشكل منتظم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

ويعد ألبا واحدًا من بين أعلى اللاعبين أجرًا في برشلونة، والنادي يفكر جديًا في بيعه من أجل تقليل فاتورة الرواتب المتضخمة بالفعل.