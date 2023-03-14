أخبار برشلونة اليوم: تجديد عقد عثمان ديمبيلي .. وصراع إنجليزي على رافينيا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023:

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أكد أن برشلونة يسعى إلى تجديد عقد الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي في يونيو 2024.

عقد ديمبيلي الحالي مع برشلونة ينص على وجود شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو في صيف 2023، وهو ما قد يجعل عدة أندية مهتمة بالحصول على خدماته.

صحيفة "تايمز" الإنجليزية أكدت أن ليفربول يراقب عن كثب وضعية جافي الحالية مع برشلونة.

ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة التجارية في برشلونة بإلغاء عقده الجديد مع النادي الكتالوني، بسبب خطأ في إجراءات التسجيل.

ليفربول يريد أن يرى الموقف النهائي الخاص باللاعب، خاصة أن عقده القديم ينتهي في يونيو المقبل، وقد يتحرك لضمه في حالة فشل برشلونة في تسجيل عقده في الصيف المقبل.

كشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المتخصص في أخبار سوق الانتقالات أن برشلونة قرر فتح خط مفاوضات مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق لتجديد عقده.

عقد تشافي الحالي مع برشلونة يمتد حتى صيف 2024، ويرغب النادي الكتالوني في تمديد العقد حتى 2026.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ثلاثة أندية إنجليزية تتنافس من أجل التوقيع مع البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة.

البرازيلي انضم إلى برشلونة قادمًا من ليدز يونايتد في صيف 2022، لكن التقرير أشار إلى أن أندية نيوكاسل وآرسنال وتشيلسي مهتمة بالحصول على رافينيا في صيف العام الجاري.