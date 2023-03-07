أخبار برشلونة اليوم: إنتر يريد فرانك كيسيييه .. واهتمام بضم أيمريك لابورتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي في سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 1 مارس 2023:

صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت أن نادي إنتر وضع الإيفواري فرانك كيسييه نجم وسط برشلونة على قائمة اهتماماته في الصيف المقبل.

إنتر ليس الوحيد المهتم بالتعاقد مع كيسييه، الذي يعرف مدينة ميلانو جيدًا خلال فترة لعبه في صفوف نادي ميلان، حيث ترغب عدة أندية إنجليزية في الحصول على خدماته.

التقرير أشار إلى أن برشلونة قد يكون مجبرًا على بيع عدد من لاعبيه في الصيف المقبل إذا ما أراد عقد صفقات قوية، بالنظر إلى معاناة النادي من قواعد اللعب المالي النظيف.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن تشيلسي الإنجليزي دخل سباق التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج لاعب وسط برشلونة.

التقرير أشار إلى أن تشيلسي مستعد لتقديم 80 مليون يورو لإقناع برشلونة بالتخلي عن دي يونج.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن نادي مانشستر يونايتد، الذي كان قريبًا من ضم الهولندي الدولي في الصيف الماضي، سيحاول من جديد التعاقد مع دي يونج بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "Relevo" الإسبانية كشفت عن قيام برشلونة بتسريع وتيرة المحادثات مع نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي من أجل المهاجم الشاب فيتور روكي.

برشلونة يدرك جيدًا حقيقة أن العملية ستكلف قرابة 40 مليون يورو، لكن النادي الكتالوني حريص على التوقيع مع واحد من أهم المواهب الشاب في كرة القدم العالمية حاليًا.

برشلونة يرى أن روكي يمكن أن يكون وريث روبرت ليفاندوفسكي في قيادة خط الهجوم، خاصة وأن البولندي سيتجاوز الخامسة والثلاثين من العمر في الصيف المقبل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مستعد لترك مدافعه أيمريك لابورتي يرحل بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يثير اهتمام برشلونة.

المدافع الإسباني الدولي ليس سعيدًا بقلة دقائق لعبه مع مانشستر سيتي في الموسم الحالي، ويرغب في خوض تحدٍ جديد في مسيرته.

برشلونة وضع لابورتي فورًا على قائمة اهتماماته، لكن معاناة النادي اقتصاديًا قد تكون عائقًا في إتمام الصفقة.