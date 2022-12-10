أخبار برشلونة اليوم: انتصار الأرجنتين يعيد تاريخ البلوجرانا للواجهة

تعرف على آخر أخبار برشلونة اليوم السبت 10 ديسمبر 2022 والكواليس المتعلقة بالنادي الكتالوني.

يقف برشلونة مثله مثل العديد من الأندية مراقبًا للاعبيه البارزين في كأس العالم قطر 2022، والذين لم يتبق منهم سوى ثنائي فرنسا عثمان ديمبيلي وجول كوندي، بعد إقصاء فرينكي دي يونج مع هولندا.

وسط ذلك تبرز مباراة الأرجنتين وهولندا لتضع تاريخ برشلونة في الواجهة من جديد، سواء من حيث ما فعله أسطورة الفريق ليونيل ميسي ضد مدرب برشلونة السابق لويس فان خال بسبب خوان رومان ريكيلمي، أو بسبب العداء بين ميسي وماتيو لاهوز الذي تجدد في هذه النسخة مجددًا واشتعل بتصريحات نارية من ميسي نفسه.

في السطور التالية يقدم لكم موقع "جول" آخر أخبار برشلونة اليوم 10 ديسمبر 2022 وكافة الكواليس المتعلقة بالبيت الكتالوني.

أخبار برشلونة اليوم 10 ديسمبر 2022 "10-12-2022"

وجه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين انتقادًا حادًا للإسباني ماثيو لاهوز حكم مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك رغم الحديث المنتشر في الإعلام والسوشيال ميديا حول مجاملته وعدم منحه بطاقة صفراء مستحقة.

المباراة شهدت الكثير من المواجهات الحادة بين اللاعبين وقد أظهر الحكم 12 بطاقة صفراء كانت واحدة منها من نصيب ميسي عند الدقيقة الـ90.

تلك البطاقة كانت بحسب العديد ستؤدي لطرده من اللقاء لو لم يفلت من أخرى عند بداية الشوط الثاني كان يجب أن يحصل عليها بعد لمسه الكرة باليد بطريقة متعمدة في وسط الملعب.

ميسي قال عن الحكم في تصريحات نقلتها قناة "تي واي سي" الأرجنتينية "لا يمكنني التحدث عن الحكم حتى لا أعاقب، لا أستطيع التعبير عن رأيي. يجب أن يُراجع فيفا ما فعله الحكم، لا يمكن تعيينه لمثل تلك المباريات، لقد كان دون المستوى تمامًا".

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراة مذهلة مع منتخب بلاده أمام هولندا في ربع نهائي كأس العالم وقاد الفريق إلى مباراة نصف النهائي أمام كرواتيا.

التألق لم يكن على أرض الملعب قط، فميسي أظهر سلوكًا لطالما طالبته جماهير الأرجنتين به، وهو ألا يكون ذلك الشخص الوديع خارج الملعب طوال الوقت.

وبالفعل، بعد أن سجل ميسي هدفه توجه نحو مقاعد بدلاء المنتخب الهولندي ليحتفل بتلك الطريقة التي رفع بها يداه على أذنيه، على غير عادة ليونيل في احتفالاته!

البعض تسائل ماذا يعني هذا الاحتفال، وهل للقيام به أمام مقاعد بدلاء المنتخب الهولندي مدلول ما؟ كل ذلك نستعرضه فيما يلي: