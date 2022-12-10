رغم الحديث عن مجاملته .. ميسي يوجه نقدًا لاذعًا لحكم الأرجنتين وهولندا

الأرجنتين هزمت هولندا ومرت إلى نصف نهائي المونديال

وجه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين انتقادًا حادًا للإسباني ماثيو لاهوز حكم مواجهة هولندا في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك رغم الحديث المنتشر في الإعلام والسوشيال ميديا حول مجاملته وعدم منحه بطاقة صفراء مستحقة.

المباراة شهدت الكثير من المواجهات الحادة بين اللاعبين وقد أظهر الحكم 12 بطاقة صفراء كانت واحدة منها من نصيب ميسي عند الدقيقة الـ90.

تلك البطاقة كانت بحسب العديد ستؤدي لطرده من اللقاء لو لم يفلت من أخرى عند بداية الشوط الثاني كان يجب أن يحصل عليها بعد لمسه الكرة باليد بطريقة متعمدة في وسط الملعب.

ميسي قال عن الحكم في تصريحات نقلتها قناة "تي واي سي" الأرجنتينية "لا يمكنني التحدث عن الحكم حتى لا أعاقب، لا أستطيع التعبير عن رأيي. يجب أن يُراجع فيفا ما فعله الحكم، لا يمكن تعيينه لمثل تلك المباريات، لقد كان دون المستوى تمامًا".

الحكم السابق جمال الشريف أوضح خلال تحليله للقطة لمسة اليد في قناة العربي الجديدة أن ميسي لم يكن يستحق الحصول على ركلة جزاء رغم تعمده لمس الكرة، وذلك لأنه لم يُفسد هجمة واعدة لهولندا.

الأرجنتين ستواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد نجاح زملاء لوكا مودريتش في إقصاء البرازيل.