أخبار برشلونة اليوم: الخطة ب لدعم الوسط .. وإغلاق الباب أمام عودة ديست

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

لتترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 14 نوفمبر 2022:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن الخطة البديلة التي وضعها برشلونة في حالة الفشل في ضم الألماني إلكاي جوندوان نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن برشلونة سيتحرك في يناير المقبل لضم جوندوان، لكن في حالة الفشل في تلك الصفقة، سيتوجه "البلوجرانا" نحو البلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي الذي ينهتي عقده في صيف 2023.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت عن تخطيط برشلونة للتعاقد مع لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

برشلونة حدد عددًا من الخيارات لدعم مركز الظهير الأيمن، بداية من ديوجو دالوت لاعب مانشستر يونايتد، وبنجامين بافارد ظهير بايرن ميونخ، وخوان فويث لاعب فياريال.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الإيفواري فرانك كيسييه لاعب وسط برشلونة قد يخرج بشكل صادم من "كامب نو" في يناير المقبل، بعد ستة أشهر فقط من انضمامه بالمجان قادمًا من ميلان الإيطالي.

التقرير كشف عن وجود اهتمام من ناديي أستون فيلا وفولهام الإنجليزيين بالحصول على خدمات كيسييه في يناير 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد لا يمانع رحيل الإيفواري الدولي، بالنظر إلى وضع النادي الاقتصادي، وحقيقة أن النادي الكتالوني قد يحصل على عرض بقيمة 22 مليون يورو.

أكدت صحيفة "سبورت" أن برشلونة يرغب في بيع الأمريكي سيرجينيو ديست بشكل نهائي في نهاية الموسم، عند نهاية فترة إعارته إلى ميلان الإيطالي.

ويملك ميلان خيارًا لشراء عقد ديست في نهاية الموسم، لكن قد ننتظر حتى نهاية الموسم حتى نتعرف على مصير الأمريكي الدولي.