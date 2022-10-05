أخبار برشلونة: اتفاق بشأن جريزمان .. وميسي لم يتخذ قرار العودة بعد

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 5 أكتوبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني تحركات النادي سوق الانتقالات، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم الأزمة المالية الضخمة التي يعاني منها النادي، والتي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في صيف 2021 بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، اضطر للتخلي أيضًا عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022:

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع برشلونة، لإنهاء أزمة البند المتواجد في عقد إعارة جريزمان إلى "الروخيبلانكوس".

وحسب التقرير الإسباني فإن الناديين توصلا إلى اتفاق بضم المهاجم الفرنسي بنهاية الموسم الجاري مقابل 20 مليون يورو.

ويأتي سبب إشراك جريزمان مع أتلتيكو مدريد بعد الدقيقة 60 لتجنب تفعيل أحد بنود الإعارة، بإلزامية الشراء حال مشاركته لعدد معين من المباريات مقابل 40 مليون يورو، وهو ما لا يتوافق مع ميزانية النادي العاصمي في الوقت الراهن. (طالع التفاصيل)

أعلن نادي برشلونة رسميًا عن تعرض لاعبين جديدين في صفوفه للإصابة، حيث نشر "البلوجرانا" بيانين رسميين للإعلان عن إصابة أندرياس كريستنسن وفرانك كيسييه.

وجاء عن إصابة المدافع الدنماركي: "الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أندرياس كريستنسن بالتواء في الكاحل الأيسر. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

أما عن إصابة لاعب الوسط فنشر النادي الكتالوني: "فرانك كيسييه يعاني من تشنج في الوتر العلوي للفخذ الأيمن. مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه".

ولم يعلن برشلونة رسميًا عن مدة غياب الثنائي، لكن التقارير تشير إلى أن كريستنسن سيغيب بشكل مؤكد عن الكلاسيكو يوم 16 أكتوبر، فيما قد لا تتأخر عودة كيسييه.

أدلى إيدير سارابيا مدرب نادي أندورا الإسباني، المملوك لنجم برشلونة جيرارد بيكيه، بتصريحات يؤكد فيها أن النادي يرحب بانتقال مدافع "البلوجرانا" إلى صفوفه كلاعب.

وقال سارابيا في تصريحات مع شبكة "كادينا سير" الإسبانية عن التعاقد مع بيكيه: "سأفعل ذلك وعيناي مغمضتان، لقد شاهدناه في دوري أبطال أوروبا وأمام مايوركا، صحيح أنه يلعب بصورة أقل لكنه لا يزال قادرًا على العطاء بين النخبة لعدة سنوات".

وأضاف: "أندورا يقترب إلى فرق النخبة كل يوم، وأتمنى أن يستمر لعدة سنوات في برشلونة، لكن إذا أراد الاعتزال معنا، سيكون هذا جيدًا للنادي".

لم يتخذ الأرجنتيني ليونيل ميسي القرار النهائي بشأن مستقبله بعد، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط ميسي بالعودة من جديد إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي، لكن يبدو أن الأرجنتيني لم يتخذ بعد القرار النهائي حول مستقبله.

وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن أن باريس سان جيرمان يرغب في تمديد عقد ميسي لما بعد 2023، لكن اللاعب قرر التمهل قبل اتخاذ القرار.