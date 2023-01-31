أخبار الهلال | تغيير 5 أجانب، واتفاق أبعد الفرج عن مونديال الأندية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 يناير 2023

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 يناير 2023.

اتفاق بين الجهازين الطبي والفني أبعد الفرج عن مونديال الأندية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن اتفاقًا بين الجهازين الطبي والفني في الهلال أبعد سلمان الفرج عن كأس العالم للأندية، حيث فضل الطرفان منحه الوقت الكامل للتعافي من إصابته خوفًا من معاودة الآلام له وازدياد مدة غيابه عن الفريق.

وأوضحت أن اللاعب خضع لفحص بالأشعة مؤخرًا أظهر عدم التئام العظام بالشكل الكامل مما دفعهم لعدم المجازفة باللاعب والدفع به في المباريات، حيث تقرر تأجيل عودته حتى عودة الهلال من المغرب.

فلاتة: الهلال سيُغير 5 أجانب

قال الناقد الرياضي عبد الله فلاتة أن الهلال سيُغير 5 محترفين أجانب الموسم القادم، خاصة بعد ضم النصر لكريستيانو رونالدو هذا الشتاء.

الهلال منع من القيد آخر فترتي انتقال وقد ارتبط مؤخرًا بعدد من النجوم الكبار على رأسهم ليونيل ميسي.

بن نافل: نطمح لمشاركة أفضل في مونديال الأندية

أكد رئيس الهلال، فهد بن نافل، سعادته بخوض غمار كأس العالم للأندية مرة جديدة وثالثة، مشيرًا إلى أنهم يطمحون لتقديم الأفضل رغم الغيابات والظروف الصعبة.

إذ قال "سعداء بتمثيل آسيا والسعودية ونأمل أن نكون عند حُسن الظن، هدفنا إسعاد جماهيرنا والظهور بمستوى مرضٍ للجميع".

أضاف "تلك هي المشاركة الثالثة لنا ونطمح لتكون أفضل مما سبق، طموحنا كبير لتحقيق الأفضل".

وأتم "الغيابات كثيرة ومؤثرة بالفعل لكننا نثق في اللاعبين الموجودين وقدرتهم على تقديم المستوى الذي يليق بالفريق".

الغائبون عن قائمة الهلال في مونديال الأندية

قائمة الهلال لكأس العالم للأندية تعج بالغيابات.

مفاجأة غير سارة للهلال في مونديال الأندية

Shahid