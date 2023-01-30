مفاجأة غير سارة للهلال في مونديال الأندية

بعثة الهلال تطير مساء اليوم إلى المغرب

Shahid

تُحلق بعد نحو الساعة طائرة الهلال الخاصة متجهة إلى المغرب استعدادًا لمشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، حيث سيُواجه الوداد في الرابع من فبراير القادم.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل التوجه إلى المطار مفاجأة غير سارة لجماهير الفريق والمدرب رامون دياز، حيث تقرر رسميًا غياب القائد سلمان الفرج عن مونديال الأندية.

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الفرج تعرض لإصابة خلال مواجهة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، وقد غاب عن اللعب منذ ذلك الوقت، وفيما كان يُعتقد خلال الأسبوعين الأخيرين أنه تعافى تمامًا وسيلحق بكأس العالم للأندية إلا أن الجهاز الفني قرر استبعاده من القائمة بسبب عدم جاهزيته لخوض المباريات.

الفرج لن يكون الغائب الوحيد عن البطولة العالمية، بل كذلك زميليه حمد اليامي ومحمد البريك اللذان سيُواصلان العمل ضمن برنامجهما التأهيلي في الرياض، هذا بجانب الظهير الأيسر ياسر الشهراني ولاعب الوسط عبد الإله المالكي واللذان انتهى موسمهما مع الفريق.

يُشار إلى أن الهلال تخلى خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير عن لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا، حيث أعاره للوحدة الإماراتي حتى نهاية الموسم الجاري.

Shahid