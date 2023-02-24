أخبار الهلال اليوم | خطأ أندرسون تاليسكا الكارثي .. وصفقة جديدة بالدوري الإنجليزي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأربعاء الموافق الـ24 من فبراير 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأربعاء، الموافق الـ24 من فبراير 2023، وما يدور حول الفريق.

"تركوا خطأ أندرسون تاليسكا الكارثي .. وركزوا على تسريب لا قيمة له!"

أبدى الإعلامي الرياضي عبد الكريم الحمد، استغرابه على قرار لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بشأن تغريم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر. "اقرأ التفاصيل"

الهلال أكبرهم ولكن .. معدل أعمار كبار الدوري السعودي في الميزان

أصبح الآن هدف الأندية هو البناء للمستقبل، عن طريق ضم أفضل العناصر الشابة أو تصعيدها من فرق الشباب والناشئين، من أجل ضمان وجود لاعبين قادرين على الاستمرار في المنافسة على كافة البطولات، فكيف حال الأندية السعودية؟ "اقرأ التفاصيل"

جوبسون: الاتحاد سحب مني سيارتي .. وسجلت أمام الهلال قاهر فلامنجو

كشف البرازيلي جوبسون لاعب نادي الاتحاد السابق، عن التعامل غيرالجيد الذي وجده من العميد خلال فترة تواجده في صفوفه، متحدثًا عن تألقه أمام الهلال الذي انتصر على فلامنجو. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رغم استبعاده .. ميشايل ديلجادو يقود مدرجات الهلال بحماس

على الرغم من قرار مدربه الأرجنتيني رامون دياز، إلا أن البرازيلي ميشايل ديلجادو جناح فريق نادي الهلال، ظهر متحمسًا بشكل كبير داخل مدرجات الزعيم، خلال مباراة فولاد خوزستان الإيراني. "اقرأ التفاصيل"

طرح تذاكر مباراة الدحيل والهلال

أعلن نادي الدحيل القطري، عن طرح تذاكر مباراة فريقه أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

وصعد الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فولاد خوزستان الإيراني مساء أمس الخميس.

الهلال والاتحاد يتنافسان على لاعبًا بالدوري الإنجليزي

أكدت صحيفة "إيفينينج ستاندر" على أن ناديي الهلال والاتحاد يتنافسان على التعاقد مع ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس.

وأشارت الصحيفة إلى أن زاها يرحب بفكرة الرحيل عن الدوريات الأوروبية وخوض تجربة جديدة، خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.