فيديو | رغم استبعاده .. ميشايل ديلجادو يقود مدرجات الهلال بحماس

النجم البرازيلي يقود مدرجات نادي الهلال أمام فولاد

على الرغم من قرار مدربه الأرجنتيني رامون دياز، إلا أن البرازيلي ميشايل ديلجادو جناح فريق نادي الهلال، ظهر متحمسًا بشكل كبير داخل مدرجات الزعيم، خلال مباراة فولاد خوزستان الإيراني.

دياز قرر قبل مباراة فولاد استبعاد ميشايل بجانب النيجيري أوديون إيجالو والبيروفي أندريه كاريلو، وذلك بناءً على لوائح بطولة دوري أبطال آسيا، التي تنص على مشاركة 4 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة، ضمنهم لاعب آسيوي.

وتداولت جماهير الهلال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه ميشايل وهو يقود مدرجات الزعيم بحماس، من أجل تشجيع اللاعبين.

ميشايل قام من مقعده وقام بالهتاف مع الجماهير باسم نادي الهلال، وذلك بعدما سجل موسى ماريجا هدف الانتصار على فولاد الإيراني.

وصعد الهلال إلى دور نصف نهائي ببطولة دوري أبطال آسيا، ليواجه الدحيل القطري الذي صعد هو الآخر إلى نفس الدور، بعد الفوز على الشباب السعودي بهدفين دون رد.