أخبار الهلال اليوم | نيمار يقترب .. والمطالبة بالتعاقد مع ميسي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 31 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 31 ديسمبر 2022.

"نبّي ميسي" .. جمهور الهلال يُطالب بالرد على صفقة رونالدو والنصر

دشن جمهور الهلال على تويتر هاشتاج "نبي ميسي" تعبيرًا عن رغبتهم بتعاقد ناديهم مع النجم الأرجنتيني المتوج مؤخرًا بكأس العالم قطر 2022. "اقرأ التفاصيل"

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بشهادة إيجالو وبانيجا .. الدوري السعودي ليس للتنزه يا رونالدو!

أعلن النصر عن ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفقة تاريخية للدوري السعودي الذي ضم أحد أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يعوض جماهيره بصفقة نيمار!

كشف الإعلامي الرياضي عايد العليوي، عن توقعه بتواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة المقبلة.

ونشر العليوي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، فيها صورة نيمار، معلقًا عليها: "أعتقد أننا سنشاهد نيمار قريبًا بالرياض"، مصحوبة بقلب أزرق، مما جعل متابعيه يتوقعون قدومه لنادي الهلال.

النعيمة: الهلال لا يبحث عن الدعم بقدر الإنصاف

علق صالح النعيمة أسطورة نادي الهلال والمنتخب السعودي، على مطالبات الجماهير بضرورة قيام الزعيم بدعم صفوفه بلاعبين عالميين.

وجاء نص تغريدة النعيمة التي نشرها على حسابه عبر موقع "تويتر" كالآتي: "نادي الهلال لا يبحث عن الدعم بقدر الإنصاف، فك الحصار بذلك الإيقاف الجائر أول خطوات الإنصاف لنادي حمل راية الوطن عالية خفاقة، وتنتظره مشاركة عالمية، سيكون فيها ممثلًا للمملكة العربية السعودية.

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Shahid