بشهادة إيجالو وبانيجا .. الدوري السعودي ليس للتنزه يا رونالدو!

هل يعتقد رونالدو أن سيأتي للدوري السعودي من أجل التنزه؟

يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في طريقه إلى دوري روشن للمحترفين من بوابة نادي النصر، حيث انتشرت بعض الأخبار شبه المؤكدة خلال الفترة الماضية، التي تؤكد على أنه اقترب من الموافقة على الانضمام للعالمي.

Shahid

ولكن قد يدور في رأس رونالدو، أنه سيأتي إلى دوري روشن من أجل التنزه، وتقديم مستوى متواضع، لأنه دوري عربي وليس بالدوري القوي الذي يتنافس فيه الجميع على البطولة.

وهنا علينا أن نتوقف قليلًا، وأن نجعل نجوم كبار انضموا إلى الدوري السعودي للمحترفين، هم من يشهدون بأنه ليس بالدوري الضعيف، بل أن المنافسة فيه دائمًا ما تكون قوية.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

إيفر بانيجا

لاعب وسط وقائد نادي الشباب، أكد في تصريحات عبر برنامج مع وليد الذي كان يذاع عبر قناة "SBC" على أنه وجد الدوري السعودي قوي جدًا والمنافسة فيه شرسة لقوة الأندية.

وأشار النجم الأرجنتيني أنه بعدما لعب إحدى المباريات رفقة نادي الشباب، وجد أن المباريات قوية وصعبة، وهو ما جعله متحمس لاستكمال تجربته مع الليوث.

تصريحات بانيجا تدل على أنه كان يعتقد بأن انتقاله إلى الدوري السعودي، ستكون مجرد محطة أخيرة يعتزل فيها كرة القدم، وسيشعر فيها بالراحة في نهاية رحلته مع الساحرة المستديرة، ولكنه وجد أن الدوري قوي، ولذلك بذل كل ما في وسعه لتقديم كل ما لديه.

إيجالو ونصيحته لرونالدو

وأما عن النجم النيجيري، فقدم نصيحة إلى كريستيانو بالانضمام إلى الدوري السعودي، لأنه يرى بأن وجوده سيعطي قوة أكبر لمنافسات دوري روشن للمحترفين.

وسبق هذا التصريح، تأكيد إيجالو على أن الدوري السعودي قوي للغاية، والصراع قائم في القمة والهبوط، ولا توجد أي مباراة سهلة.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وقال خلال تصريحات لصحيفة "ديلي بوست" النيجيرية: "لا يمكن مقارنة الدوري السعودي بالإنجليزي، لأن الأخير الأقوى في العالم، ولكن الدوري السعودي هو الأقوى في الشرق الأوسط".

Shahid

تلك التصريحات تؤكد لأي لاعب مهما كان اسمه، على أنه إذا اختار اللعب للدوري السعودي، فإنه لا يختار شيء سهل كما يتوقع، بل سيذهب إلى اختبار صعب للغاية.