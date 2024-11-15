أخبار الهلال اليوم | تجاهل وغضب بسبب نيمار .. وعرض أوروبي لخطف أليكساندر ميتروفيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024.

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"مقابل 139 مليون ريال" .. فريق أوروبي يجهز عرضه للتعاقد مع أليكساندر ميتروفيتش من الهلال

بعد عام ونصف تقريبًا من التألق مع نادي الهلال؛ يرغب أحد الفرق الأوروبية، في التعاقد مع النجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وإعادته إلى القارة العجوز مجددًا، خلال الفترة القادمة. "اقرأ التفاصيل"

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"عنوان للقرف ومنتخب السعودية يدفع الثمن!" .. تحذيرات من تكرار سيناريو سالم الدوسري مع علي البليهي

"الدور على علي البليهي!".. هكذا حذر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز؛ بعد الحملة الشرسة على قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في أعقاب مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا. "اقرأ التفاصيل"

"بعد لفظ الحمار وسخرية الفقر!" .. تفسير مفاجئ من محمد الدعيع لهجومه على النصر وجماهيره

شهدت الأيام القليلة الماضية، "حربًا" بين محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى منتخب السعودية ونادي الهلال، وجماهير عملاق الرياض الآخر النصر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

من الذهب عيار 24 وترمز للمستقبل.. فيفا يكشف عن كأس العالم للأندية 2025

واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجديدها المذهل لكأس العالم للأندية FIFA من خلال الكشف عن جائزة مبتكرة للفائزين في عام 2025. "اقرأ التفاصيل"

تجاهلوا نيمار .. غضب برازيلي بسبب ظهور ميتروفيتش على "البوستر" الرسمي لمونديال الأندية 2025

سيطرة حالة من الغضب على الجماهير البرازيلية، بسبب تجاهل كأس العالم للأندية 2025 النجم نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال، في البوستر الرسمي الذي نشره. "اقرأ التفاصيل"

"حالة واحدة فقط ستجعل الهلال يصل للنهائي" .. نجم الاتحاد السابق يكشف عن توقعه بشأن مونديال الأندية

كشف حمد المنتشري نجم الاتحاد السابق، عن الحالة الوحيدة التي ستجعل الهلال يصل إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي ستقام في الولايات المتحدة الصيف المقبل. "اقرأ التفاصيل"