"مُزينة بطبقة من الذهب" .. فيديو تشويقي يكشف عن النسخة الجديدة لكأس العالم للأندية

الكأس تحمل خريطة للعالم وأسماء الاتحادات الكروية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النقاب عن شكل كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، لأول مرة بنظامها الجديد.

واستحدث "فيفا" الشكل الجديد للبطولة، لتقام نسختها الأول بمشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، حيث ستُقام مبارياتها في 12 ملعبًا من موزعة على 11 مدينة مضيفة.

وعرض الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم للأندية "FIFACWC"، على منصة "X" (تويتر سابقًا)، مقطع فيديو تشويقي يظهر فيه جزء من التصميم النهائي للكأس التي ستستلم للفائز بالبطولة.

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ومن المنتظر، أن يكشف "فيفا" النقاب عن كأس بطولة مونديال الأندية 2025، بشكل كامل يوم 5 ديسمبر المقبل، بمناسبة إجراء قرعة المسابقة في مدينة ميامي الأمريكية.

وأشار بيان "فيفا" إلى أن الكأس تحتوي على طبقة من الذهب عيار 24 قيراطًا، كما تتخللها رسوم وزخارف منقوشة بالليزر على كلا الجانبين، حيث تنطوي على كتابات وصور تُجسد بأبهى حلة عراقة تاريخ اللعبة الجميلة.

وتشكل الزخارف على الكأس، خريطة للعالم وأسماء جميع الاتحادات الكروية التي لديها عضوية الفيفا، وتبلغ عددها 211 اتحادًا وطنيًا، فضلاً عن الاتحادات القارية الستة، في لفتة ترمز إلى ما تتسم به كرة القدم من تنوع جغرافي وثقافي.

وأضاف: "القرص المركزي للكأس، يُجسد مجموعة من الرموز التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بكرة القدم وطقوسها وتقاليدها، حيث تشمل تلك الأشكال المبتكرة رموزًا للملاعب والمُعدات وخريطة العالم، كما تزخر هذه الأيقونة بنقوش وكتابات بما لا يقل عن 13 لغة، ومن بينها طريقة برايل.