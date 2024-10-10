أخبار الهلال اليوم | تشكيك ودعوة نصراوية للتحقيق في أهداف ميتروفيتش، وقرار حاسم بشأن نيمار

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 أكتوبر 2024.
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إنذار طبي لسالم الدوسري وثنائي النصر بـ"الإصابة" أمام اليابان .. وأفضل موعد لعودة سلطان الغنام!
قبل قمة الجوهرة المشعة بين السعودية واليابان..
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وسط ترقب للظهور مرة أخرى .. قرار حاسم داخل الهلال بشأن نيمار قبل مواجهة العين الآسيوية!
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ماذا قال خاليدو كوليبالي؟!..
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مهاجم الهلال أصبح حالة مثيرة للجدل في الملاعب السعودية