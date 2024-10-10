وسط ترقب للظهور مرة أخرى .. قرار حاسم داخل الهلال بشأن نيمار قبل مواجهة العين الآسيوية!

تعرف على موقف نيمار من مواجهة العين

تترقب الجماهير عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مرة أخرى إلى قائمة فريقها، بعد مرور عام كامل على غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، ليَتخذ الجهاز الفني للفريق قرارًا حاسمًا بشأن عودته أمام العين الإماراتي.

ويحل الهلال ضيفًا على العين مساء يوم 21 أكتوبر الجاري، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" أن المُعد البدني والتأهيلي لنيمار لم يمنحه حتى الآن الموافقة على الالتحاق بالتدريبات الجماعية، حتى ينهي تأهيله بشكل كامل.

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وأضافت الصحيفة أن جورج جيسوس، المدير الفني للهلال، قرر عدم ضم نيمار لقائمته التي ستلعب مباراة العين، في ظل عدم اكتمال الجاهزية، بعدما قام بضمه للقائمة الآسيوية للفريق واستبعاده من القائمة المحلية ليضم بدلًا منه مواطنه رينان لودي.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في الركبة، خلال مباراة منتخب بلاده البرازيل ضد أوروجواي، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم 19 أكتوبر 2023، ليخضع لعملية جراحية ويواصل التأهيل حتى الآن.