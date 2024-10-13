أخبار الهلال اليوم | المؤشرات الأولية حول حالة ياسين بونو الصحية، وميتروفيتش يُحبط هالاند!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 أكتوبر 2024.

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هدف ميتروفيتش مع صربيا ضمن أجمل أهداف دوري الأمم الأوروبية

حصد هدف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال لمنتخب بلاده صربيا في مرمى سويسرا مساء أمس إعجاب الجمبع، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.

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هدف المهاجم الصربي رُشح من حساب البطولة الخاص على منصة إكس ضمن أجمل أهداف الجولة الثالثة.

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