أخبار الهلال اليوم | المؤشرات الأولية حول حالة ياسين بونو الصحية، وميتروفيتش يُحبط هالاند!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 أكتوبر 2024.
اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي
هدف ميتروفيتش مع صربيا ضمن أجمل أهداف دوري الأمم الأوروبية
حصد هدف ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال لمنتخب بلاده صربيا في مرمى سويسرا مساء أمس إعجاب الجمبع، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية.
الموضوع يُستكمل بالأسفل
هدف المهاجم الصربي رُشح من حساب البطولة الخاص على منصة إكس ضمن أجمل أهداف الجولة الثالثة.
باب جديد لغضب الأهلي؟ .. السعودية تبحث عن ثغرة لضم فينيسيوس جونيور للهلال
الأهلي بالأساس يزعم أنه تعرض للظلم خلال صيف 2023 وكذلك في 2024 مقارنةً بالصفقات التي ضمها منافسوه..
"لا تتكرر كثيرًا بين حراس المرمى" .. مؤشرات أولية حول حالة ياسين بونو بعد الإصابة أمام أفريقيا الوسطى
هل يغيب الحارس المغربي طويلًا عن الملاعب؟
فيديو | ليس متمردًا بل "مارادونيًا" .. أليكساندر ميتروفيتش يحبط هالاند بهدف رائع في شباك سويسرا!
هدف سيظل عالقًا في أذهان جماهير صربيا..
خرج مصابًا ضد إفريقيا الوسطى .. ياسين بونو يُثير القلق في الهلال قبل مواجهة العين!
هل سيلحق بونو بمواجهة الهلال والعين؟
"من أي قروب هلالي أنت؟" .. لاعب النصر يختار نيمار ضمن أفضل 5 برازيليين في التاريخ!
لاعب النصر يفاجئ نيمار وجماهير الهلال..