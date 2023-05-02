أخبار الهلال اليوم | موقف سلمان الفرج من نهائي آسيا، ومصدر قلق جديد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 2 مايو 2023.
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نسبة مقلقة للهلال من الانتصارات دون الدوسري
غاب سالم الدوسري عن 13 مباراة مع الهلال هذا الموسم، ولم يُحقق الفريق الفوز في تلك المباريات سوى بنسبة 46% منها.
تلك النسبة تعد مصدر قلق جديد للهلال قبل مواجهة أوراوا ريد دياموندز في إياب نهائي دوري أبطال آسيا والتي سيغيب عنها الجناح السعودي للإيقاف بعد طرده في لقاء الذهاب.
الهلال يُواصل تدريباته في سايتاما
واصل الهلال تدريباته في اليابان استعدادًا لمواجهة أوراوا في إياب نهائي آسيا السبت القادم.
وتضمن المران تدريبات بدنية وأخرى تكتيكية وقد تابعه مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل واختتم بمناورة فنية بين اللاعبين.
حادثة مؤسفة من جماهير الهلال عقب نهائي آسيا
الجمهور الأزرق اعتدى على مشجع نصراوي.
فيديو | كارثة التعصب .. جمهور الهلال يعتدي على مشجع نصراوي عقب لقاء أوراوا!
سلمان الفرج ينتظر حسم موقفه من النهائي
القائد تعرض للإصابة والغموض يُحيط بقدرته خوض النهائي.
قبل مواجهة أوراوا .. سلمان الفرج يُفعل وضع الانتظار!
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