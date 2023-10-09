أخبار الهلال اليوم | مفاجأة قوية بشأن ليونيل ميسي ونجم نصراوي يقلل من جورج جيسوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق التاسع من أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الإثنين، الموافق التاسع من أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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تقليل من جورج جيسوس .. فهد الهريفي يطلق سهامه من جديد

ذكر اسم فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر ومنتخب السعودية الأسبق، وحده كافٍ لنعرف أننا أمام تصريحات ستثير الجدل وسط فئة من الجماهير، التي لا تتقبل نهائيًا آراءه الفنية، متهمة إياه بالعمل ضد كيان العالمي. (طالع التفاصيل)

مفاجأة للهلال والأندية السعودية .. ليونيل ميسي قد ينتقل إلى دوري روشن قريبًا!

في مفاجأة من العيار الثقيل.. عاد اسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لـ"الارتباط" بقوة بأندية دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة الحالية. (طالع التفاصيل)

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فيديو | بثلاث كلمات .. وليد الركراكي يرد على إمكانية تدريب الهلال!

رد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب على فكرة تولي مهمة تدريب نادي الهلال السعودي خلفًا للبرتغالي جورج جيسوس، الذي يعيش تحت الضغط حاليًا، رغم انفراده بصدارة ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024. (طالع التفاصيل)

الاتفاق يدرس التعاقد مع نجم الهلال

تسعى إدارة الاتفاق، لمواصلة تدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، واستهدفت أحد نجوم الهلال، للتعاقد معه في يناير القادم. (طالع التفاصيل)

حكام أجانب لدوري روشن؟ فضيحة توتنهام وكارثة إسبانيا ترد عليكم!

"عقدة الخواجة"، هي تلك المقولة الشهيرة جدًا في مصر، وتعني أنه إذا توافر المنتج المحلي الجيد، يتم تجاهله والاتجاه إلى المنتج الأجنبي، فقط لأنه أجنبي، ويبدو أن القائمين على التحكيم في اتحاد الكرة السعودي، قد أصابتهم تلك العقدة! (طالع التفاصيل)

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