هجوم على جماهير النصر وتقليل من جورج جيسوس .. فهد الهريفي يطلق سهامه من جديد

نجم النصر السابق كذلك انتقد عمل المدرب لويس كاسترو رغم إشادته به، لكنه عدد سلبياته

SHAHID

ذكر اسم فهد الهريفي؛ نجم نادي النصر ومنتخب السعودية الأسبق، وحده كافٍ لنعرف أننا أمام تصريحات ستثير الجدل وسط فئة من الجماهير، التي لا تتقبل نهائيًا آراءه الفنية، متهمة إياه بالعمل ضد كيان العالمي.

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العالمي تعادل في مباراته الأخيرة في دوري روشن أمام أبها 2-2، ضمن الجولة التاسعة، بعدما حقق الفوز في ست مباريات متتالية في البطولة نفسها.

ويرى الهريفي أن النصر بالفعل يقدم أفضل مستوياته حاليًا، لكنه عدد بعض السلبيات التي تغطيها تحقيق الانتصارات، إذ قال خلال تصريحاته لبرنامج "رياضة سكوب: "النصر يقدم أفضل مستوياته منذ عامين ونصف، والدليل أنه ينتصر في العشر مباريات الأخيرة بنتصر بالخماسيات والرباعيات والثلاثيات، لكن هناك أخطاء في ظل الفوز تختفي، ولم نتداركها بعد.

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"نتكلم عن التنظيم الدفاعي والاستحواذ والاندفاع بغزارة للنواحي الهجومية، أيضًا بعض التوظيف الذي يقوم بها المدرب وبعض تغييراته، الفوز المتكرر جعل هناك ثقة زائدة بعض الشيء، أمام أبها المدرب سحب ساديو ماني من الملعب وقام بتوظيف خاطئ لمارسيلو بروزوفيتش".

وبالانتقال لمنصة "إكس"، حيث حساب الهريفي الذي دائمًا ما يكون منبعًا لجدل كبير، وجه له أحد الجماهير سؤالًا حول الشخصية التي تغضبه في العالمي، ليأتي رده منتقدًا للجماهير، فكتب: "حاله في السنوات الماضية وبعض عشاقه صوتهم عالي وواصل ويخدعون الكيان .. حقيقة لكنها تزعل".

وكان للهلال نصيبه أيضًا من الأسئلة الموجهة لنجم النصر الأسبق، والذي بدوره انتقد عمل البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للزعيم: "أنا أشوف الهلال مر بدرب بدري قد ينفعه في نهاية الموسم، وأشوف أن الجهاز الفني في الهلال أقل من العمل والركائز الموجودة، في البداية عذرته لتاخر بعض اللاعبين ثم إنه لم يحسن الاختيار وفي بعض المباريات لم يتعامل معها بقراءة جيدة داخل المباراة وتغييراته غريبه حتى في تشكيلة الآسيوي معقول نيفيز لا يكون موجود..!!، اشوف في ظل وجود نيمار وسالم، مالكوم خارج الآسيوية . رأيي".

يذكر أن الهلال يتصدر حاليًا جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة مع مرور تسع جولات، فيما يحل النصر ثالثًا بـ19 نقطة، مبتعدًا بفارق ثلاث نقاط عن التعاون؛ صاحب الوصافة.

SHAHID