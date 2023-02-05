أخبار الهلال اليوم | كاريلو خارج مواجهة فلامنجو، وهل يُلغى طرد كنو؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 5 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 5 فبراير 2023.

المالكي يُواصل تأهيله في قطر وتحديد موعد عودته للرياض

يُواصل عبد الإله المالكي نجم وسط الهلال والمنتخب السعودي العمل وفق برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الرباط الصليبي في قطر خلال يناير الماضي.

اللاعب حاليًا في المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي ومتوقع دخوله المرحلة الثانية بعد أسبوعين تقريبًا، ومن المقرر أن يعود اللاعب للعاصمة السعودية الرياض بعد شهر ونصف تقريبًا لمواصلة برنامجه التأهيلي تحت إشراف الفريق الطبي في سبيتار ومتابعة من الجهاز الطبي في الهلال بقيادة الإسباني خوان دوكي.

كاريلو خارج مواجهة فلامنجو

أكد رامون دياز المدير الفني للهلال خروج البيروفي أندريه كاريلو من حساباته لمواجهة فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية الأربعاء القادم.

اللاعب تعرض لإصابة خلال مواجهة الوداد وقد أوضح تويتر الهلال أنه توجه إلى إحدى المشافي للخضوع لفحوصات وأشعة لأربطة المفصل فيما قال دياز عقب اللقاء "إصابة كاريلو ليست مقلقة كثيرًا لكنه لن يستطيع اللعب أمام فلانجو".

ميشايل يُعلق على مواجهة فريقه السابق

ميشايل سيُواجه فريقه السابق فلامنجو خلال مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية، وقد عبر جناح الهلال عن مشاعره قبل المواجهة.

ميشايل محذرًا فلامنجو: أمام تشيلسي لم يكن لدينا رغبة للفوز!

عقد الدوسري يُثير أزمة في الهلال

عقد سالم الدوسري مع الهلال أصبح أزمة جديدة في الفريق.

"الدوسري أصبح علامة استفهام في الهلال والسبب عقده!"

قرار خاطئ من الحكم تجاه كنو .. هل يُلغى؟

الحديث أثير عن إلغاء طرد كنو أمام الوداد، فما حقيقة ذلك؟

"كُسر البروتوكول" .. هل يلغي فيفا إنذار كنو أمام الوداد بعد خطأ الحكم؟