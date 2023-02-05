"كُسر البروتوكول" .. هل يلغي فيفا إنذار كنو أمام الوداد بعد خطأ الحكم؟

كنو طُرد خلال مواجهة الهلال والوداد بعدما أشهر الحكم الكارت الأصفر الثاني في وجهه

ضربة موجعة تلقاها الهلال السعودي في مواجهة الأمس أمام الوداد، ليس فقط بشأن إصابات لاعبيه، التي انضم لها الجناح البيروفي أندريه كاريلو، إنما كذلك تعرض لاعب وسطه محمد كنو للطرد.

الزعيم حقق الفوز أمس السبت، أمام وداد الأمة في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1، ليصعد لمواجهة فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022.

وشهدت الدقيقة 4+90 من عمر المباراة، إشهار الحكم الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الأحمر في وجه كنو، بعد تدخله على قدم لاعب الوداد من الخلف، ليتم طرده في كافة النسخ التي شارك بها الهلال في الحدث العالمي.

جمهور الهلال يمني نفسه بإلغاء الطرد من قبل الاتحاد الدولي "فيفا"، بداعي أن الحكم أشهر الكارت الأصفر في البداية لجوستافو كوييار ثم عاد وتراجع وأشهره في وجه كنو، لاختلاط الأمر عليه.

ووفقًا للخبير القانوني عبد الله القحطاني فإن الحكم كسر بروتوكول التحكيم، إذ أن حكام الفيديو هم من أشاروا عليه بإشهار الكارت لكنو، بينما تنص القوانين على عدم تدخل حكام الفيديو في مثل هذه الحالات.

لكن في الوقت نفسه، أكد القحطاني أن حال لجوء الهلال للفيفا، لن يتم إلغاء الطرد كذلك، بداعي أنها ليست المرة الأولى التي يُكسر بها البروتوكول في مثل هذه الحالات، ولا يتم معاقبة الحكام عليها.