أخبار الهلال اليوم | قرار جديد من جيسوس بشأن المباريات الودية، وشكوى "تورط" وليد الفراج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 28 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 28 يوليو 2024.

قرار جديد من جيسوس بشأن المباريات الودية

لم يكتف جورج جيسوس المدير الفني للهلال بلعب 5 مباريات ودية في معسكر الفريق الخارجي المقام بالنمسا حاليًا استعدادًا للموسم الجديد، حيث قرر خوض مباراة سادسة.

الهلال أعلن عن مواجهته الودية السادسة والتي ستكون أمام الدحيل القطري في النمسا يوم الأربعاء القادم، السابع من أغسطس، بعد المواجهتين القادمتين أمام كومو وأودينيزي الإيطاليين.

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