أخبار الهلال اليوم | فساد صفقة نيمار .. ومؤامرة ضد أسطورة الزعيم!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الخميس 4 يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس 4 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد أنباء "خلافة" نيمار في الهلال .. باولو ديبالا يحسم مستقبله!

حسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي، مستقبله بشكل نهائي؛ بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الهلال السعودي. "اقرأ التفاصيل"

خليفة مبابي وهالاند الصغير وقاهر آرسنال .. "جواهر أوروبية شابة" تخدم السعودية بعد زيادة عدد الأجانب

رفع دوري روشن السعودي عدد اللاعبين الأجانب في صفوف كل فريق، إلى 10 لاعبين، بشرط أن يكون كل فريقه به 2 تحت 21 عامًا، فمن هم أبرز النجوم الأوروبيين الذين يستحقون التواجد في دوري روشن بداية من الموسم المقبل؟ "اقرأ التفاصيل"

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إصابة علي البليهي .. والكشف عن مصير مشاركته مع السعودية في كأس آسيا

تعرض علي البليهي، قلب دفاع نادي الهلال السعودي، لـ"الإصابة" في تدريبات منتخب السعودية الأول لكرة القدم الجماعية، مساء اليوم الأربعاء. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة غريبة .. الهلال يقدم عرضًا لشراء "25 يومًا متبقية" من عقد نجم الأهلي

فاجأ نادي الهلال السعودي، الشارع الرياضي اليوم الأربعاء، بعرض غريب لشراء الـ"25 يومًا الأخيرة" من عقد أحد نجوم عملاق جدة الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

نجم العراق الأسبق معترفًا بمؤامرته ضد ياسر القحطاني: أعتذر لك!

رغم مرور 16 عامًا على الواقعة إلا أن نشأت أكرم؛ نجم الكرة العراقية الأسبق، كان لديه الجرأة للاعتراف بمؤامرته ضد ياسر القحطاني؛ نجم الكرة السعودية والهلال الأسبق، موجهًا الاعتذار له. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | لفتة رائعة .. الهلال يرد جميل نجمه السابق دعمًا لعودته للملاعب من جديد

يقولون "بيئة الهلال" وقد صدقوا، فإن الزعيم لا ينسى نجومه في أوقاتهم الصعبة، لذلك قررت إدارة فهد بن نافل دعم أحدهم، كنوع من رد الجميل بعد قيادته للفريق لتحقيق الكثير من البطولات. "اقرأ التفاصيل"

القضاء يحقق .. صفقة نيمار تتسبب في قضية فساد مدوية بفرنسا!

كشفت تقارير صحفية، عن قيام القضاء الفرنسي في التحقيق بشأن محاولة نادي باريس سان جيرمان التحايل على القانون، من أجل عدم دفع مبلغ ضخم في صفقة ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور. "اقرأ التفاصيل"

رغم فشل الهلال والسخرية منه .. الشباب يُقدم عرضًا مغريًا لنجم هجوم نابولي

حاول الهلال الصيف الماضي إقناع أوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي بالتخلي عن أحد نجوم الفريق لكنه فشل في ذلك بل وتعرض للسخرية من جانب رجل صناعة السينما الإيطالي، ولكن هذا لم يمنع الشباب من استهداف لاعب جديد من بطل إيطاليا. "اقرأ التفاصيل"

بعد عرض الهلال .. تصريح رسمي من تشالهان أوغلو يحسم موقفه

حسم النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر الإيطالي موقفه بشكل نهائي من العروض العربية التي وصلت له مؤخرًا، أبرزها كان من نادي الهلال. "اقرأ التفاصيل"

إما الاتفاق أو دوري يلو .. نجم جديد في الهلال يقترب من الرحيل!

تحاول إدارة نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، إجراء بعد التعديلات البسيطة في الفريق، وذلك برحيل عدد قليل من اللاعبين، والتعاقد مع بدلاء لهم، ليقترب أحد النجوم المحليين من الرحيل. "اقرأ التفاصيل"

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