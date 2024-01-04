بعد عرض الهلال .. تصريح رسمي من تشالهان أوغلو يحسم موقفه

تعرف على موقف نجم إنتر من العروض العربية

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حسم النجم التركي هاكان تشالهان أوغلو لاعب إنتر الإيطالي موقفه بشكل نهائي من العروض العربية التي وصلت له مؤخرًا، أبرزها كان من نادي الهلال.

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وكان تشالهان أوغلو قد رفض عرض نادي الهلال، متمسكًا بالاستمرار مع إنتر الإيطالي، الذي يرغب في تحقيق المزيد من البطولات معه خلال الفترة المقبلة.

وقال هاكان خلال تصريحات مع "سبورت ميدياست": "تلقيت بالفعل عروضًا عربية، ولكنني رفضتها، وقررت عدم الرحيل لأنني أحب الإنتر".

النجم التركي أضاف: "أشكر بييرو أوسيليو (المدير الرياضي لإنتر) لأنه يعرف ما أفكر به بشأن الرغبة في البقاء، وعندما وصلت تلك العروض أخبرت النادي".

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واختتم تشالهان أوغلو تصريحاته، مُشيرًا إلى أنه بعدما أبلغ إدارة إنتر بالعروض العربية، تركت له حرية الاختيار، ولذلك اختار البقاء مع الفريق الإيطالي.

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