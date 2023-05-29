أخبار الهلال اليوم| فزاعة النصر ومدرب الزعيم الأسبق على أبواب منتخب السعودية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الإثنين 29 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الإثنين 29 مايو 2023.

رونالدو × ميسي في نصف النهائي؟ .. تحديد مواعيد السوبر السعودي 2023

حجز الاتحاد مقعده في كأس السوبر السعودي 2023 بصفته بطل دوري روشن للموسم الجاري، وذلك بعد تتويجه رسميًا باللقب عقب فوزه على الفيحاء يوم السبت الماضي 3-0 في المجمعة (اقرأ التفاصيل).

ما هي طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الهلال والرائد في دوري روشن السعودي 2022-2023؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والرائد، والتي تقام لحساب الجولة 30 في منافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي (اقرأ التفاصيل).

"طقطقة" من نوع آخر .. وليد الفراج يُغني: الاتحاد والهلال .. واحدة لك وأخرى لي

واصل الإعلامي وليد الفراج استفزازه للنصراويين من خلال التأكيد مساء اليوم على أن المنافسة بين الهلال والاتحاد تحديدًا هي الواجهة المشرفة للتنافس في كرة القدم السعودية، متجاهلًا تمامًا النصر من تلك المعادلة (اقرأ التفاصيل).

فزاعة النصر .. هل استحق محمد كنو تضحية الهلال؟

"قضية محمد كنو" الكابوس الذي لم يفلح الهلال في التخلص منه حتى الآن، والذي يستغله النصر في كل كبيرة وصغيرة، ولكن هل يستحق كنو هذه التضحية من جانب الزعيم؟ (اقرأ التفاصيل).

خورخي خيسوس على أبواب تدريب منتخب السعودية الأول

حسب ما ذكره الإعلامي الرياضي برونو أندرادي، اقترب البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني الأسبق لنادي الهلال؛ من قيادة منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

تأكيد جديد على انتقال ليونيل ميسي إلى نادي الهلال

للمرة الرابعة تقريبًا.. أكد الإعلامي الرياضي خوسيه فيليكس دياز، على انتقال الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، إلى نادي الهلال، في الموسم الرياضي القادم.