فزاعة النصر .. هل استحق محمد كنو تضحية الهلال؟

النصر يستخدم قضية كنو لإزعاج الهلال دائمًا

"قضية محمد كنو" الكابوس الذي لم يفلح الهلال في التخلص منه حتى الآن، والذي يستغله النصر في كل كبيرة وصغيرة، ولكن هل يستحق كنو هذه التضحية من جانب الزعيم؟

الشعور الذي يسيطر على عدد كبير من جمهور الهلال حاليًا هو السخط تجاه كنو، لأنه كان سببًا في موسم لم يشهد سوى التتويج ببطولة واحدة فقط وهي كأس الملك.

قضية كنو تسببت في إيقاف الهلال عن فترتي انتقال صيفية وشتوية، ليحرم الزعيم من التعاقد مع لاعبين جدد، في حين جميع منافسيه نجحوا في تدعيم صفوفهم.

القضية ما زالت تطارد الهلال، حيث قامت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، بالمطالبة بالحصول على نقاط مباراة ديربي الرياض، بالدور الأول ببطولة دوري روشن للمحترفين، ولكن مركز التحكيم الرياضي أقر بنظامية مشاركة كنو في تلك المباراة.

هل يستحق كنو كل هذا العناء؟

لعب محمد كنو الموسم الحالي في دوري روشن للمحترفين 19 مباراة، سجل هدفًا وحيدًا ولم يصنع أي هدف، وسدد الكرة 6 مرات على المرمى بدقة 35.3%، وأرسل 4 عرضيات صحيحة، وقدم 13 تمريرة مفتاحية.

وعلى المستوى الدفاعي، شارك في 18 تدخلًا صحيحًا، وأبعد الكرة 12 مرة، وتصدى لتسديدتين، واعترض 20 هجمة للخصوم، ومرر الكرة 892 مرة بشكل صحيح، بنسبة نجاح 89.5%، وقدم 11 مراوغة صحيحة.

المستوى الذي قدمه كنو خلال مشاركاته مع الهلال بدوري روشن للمحترفين، لم يكن على المستوى المطلوب، ولم يقدم الإضافة المنتظرة، وهناك الكثير من لاعبي الوسط استطاعوا التفوق عليه، ولذلك على المستوى الفني لا يستحق هذا العناء من جانب نادي الهلال.

كنو فزاعة النصر للهلال!

وتحول محمد كنو إلى فزاعة يستخدمها النصر ضد الهلال في كل وقت، بتقديم شكاوى ضده في كل موقف، فهل يستمر الوضع طويلًا ويعاني الزعيم من تلك الأزمة؟

الحقيقة أن أكبر أخطاء إدارة الهلال الحالية برئاسة فهد بن نافل، التمسك باستمرار محمد كنو، وتجديد عقده على الرغم من معرفة توقيعه لنادٍ آخر وهو نادي النصر.

الهلال عانى طوال الموسم الحالي بسبب تلك القضية، بعدم قدرته على ضم لاعبين جدد، بالإضافة إلى القضايا والأزمات التي تسببت فيها تلك القضية، كما أن كنو لم يقدم الإضافة المطلوبة للزعيم الموسم الحالي.