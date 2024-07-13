أخبار الهلال اليوم | صراع أوروبي على سعود عبد الحميد .. ورفض التعاقد مع نجم الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم السبت 13 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم السبت 13 يوليو 2024.

صفقة مهمة .. الاتحاد يتفق مع نجم الهلال السابق و"هذه تفاصيل العقد!"

حسم نادي الاتحاد السعودي، صفقة محلية مهمة، خلال صيف العام الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

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أعلى راتب في العالم .. إغراءات النصر والهلال تحاصر أنطونيو روديجر وريال مدريد يحسم قراره

كشفت تقارير صحفية، أن المدافع الألماني أنطونيو روديجر، تلقى عروضًا ضخمة من أندية السعودية الكبرى، للانضمام إلى أحدها في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. "اقرأ التفاصيل"

عملاق إيطالي يدخل السباق بقوة .. عودة الصراع الأوروبي لضم سعود عبد الحميد من الهلال

عاد الاهتمام الأوروبي مجددًا، بضم سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في موسم الميركاتو الصيفي، بعد تقارير سابقة حول تلقيه العديد من العروض من القارة العجوز. "اقرأ التفاصيل"

مفاجأة | الهلال "يرفض" التعاقد مع نجم الاتحاد رغم عرضه عليه

في مفاجأة من العيار الثقيل.. رفض مسؤولو نادي الهلال السعودي، التعاقد مع أحد نجوم "عملاق جدة" الاتحاد، في صيف العام الحالي. "اقرأ التفاصيل"

بدعوة من قائده السابق .. "نيمار في تشيلسي.. لم لا؟!"

يذكر نجم دفاع تشيلسي وآرسنال الأسبق ويليام جالاس وجهة نظره حيال بعض الملفات التي تخص "البلوز" في مقال له على موقع "لورد بينج" ويلمح فيه لرغباته في سوق الانتقالات. "اقرأ التفاصيل"

ما صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال في الموسم الجاري بعد انتهاء موسم تاريخي قدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا. "اقرأ التفاصيل"