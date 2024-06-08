تعرف على جميع التحركات الرسمية للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الزعيم؟

يطمح الهلال في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الهلال في الموسم الجاري بعد انتهاء موسم تاريخي قدم فيه الزعيم أداء استثنائيًا.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الهلال في الميركاتو الصيفي 2024، إلا أن المدرب جورج جيسوس لا يريد أن تفسد أي صفقة جديدة الحالة الجيدة للفريق المتصدر لترتيب دوري روشن السعودي، لذلك سيتأنى الهلال كثيرًا قبل إبرام أي صفقة.

إذًا، ما هي صفقات الهلال في صيف 2024؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الزعيم؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما صفقات الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يبرم الهلال أي صفقة إلى الآن، لكن تشير التقارير إلى احتمالية وجود أسماء كبرى تدور حولها اهتمامات الزعيم وعلى رأسهم لوكا مودريتش حتى في حال توقيع عقد جديد مع ريال مدريد الذي لا يريد أن يرحل أسطورته بالمجان.

كما أن الهلال يستقبل عددًا من لاعبيه المعارين، سواء اللاعبين المحليين أو المحترفين وعلى رأسهم ماتيوس بيريرا.. على أن يقرر المدرب جيسوس ماذا سيفعل بهم.

من اللاعبون الراحلون عن الهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يرحل بشكل رسمي أي لاعب على قوة الهلال التعاقدية، لكن بالتأكيد قد يتجه الهلال لرحيل بعض من نجومه لتمويل صفقات مقبلة في الميركاتو الصيفي.