أخبار الهلال اليوم | سخرية نصراوية من الكلاسيكو .. والبرازيل تحسم موقف نيمار

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023.

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جورج جيسوس .. التعلم من يايسله مفتاح النجاح مع الهلال

على الرغم من أن عمر البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال يساوي ضعف عمر الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي، إلا أنه من الواضح أن مدرب الزعيم يحتاج للتعلم من المدرب الشاب. "اقرأ التفاصيل"

"كلاسيكو وصيف العرب وبطل دوري يلو" .. سخرية نصراوية من قمة الأهلي والهلال

يترقب الجمهور السعودي القمة الثالثة في دوري روشن هذا الموسم، والتي ستجمع الهلال والأهلي في الرياض مساء غدٍ الجمعة، بعد كلاسيكو الهلال والاتحاد وقمة النصر والأهلي. "اقرأ التفاصيل"

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"الهلال المسؤول الوحيد" .. رد رسمي حاسم من منتخب البرازيل في أزمة نيمار

رد رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي باسم منتخب البرازيل، على أنباء دفع اتحاد الكرة في بلاده، تعويضات مالية لنادي الهلال؛ بعد إصابة النجم الدولي نيمار دا سيلفا جونيور. "اقرأ التفاصيل"

محاولات دورتموند باءت بالفشل .. نجم مانشستر يونايتد يقترب من دوري روشن

يبدو أن هناك نجم جديد في مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، بعدما فشل بوروسيا دورتموند الألماني في حسم الصفقة لصالحه. "اقرأ التفاصيل"

"وكيلي في السعودية" .. نجم يوفنتوس السابق يتغزل في دوري روشن!

اقترب موسم الانتقالات الشتوي من الانطلاق، حيث لم يتبقى سوى أيام، وبدأت الأندية السعودية الدخول في مفاوضات مع عدد من نجوم العالم، لضمهم، أبرزهم أحد نجوم يوفنتوس الإيطالي السابقين. "اقرأ التفاصيل"

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