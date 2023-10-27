محاولات دورتموند باءت بالفشل .. نجم مانشستر يونايتد يقترب من دوري روشن

هل ينتقل نجم مانشستر يونايتد إلى دوري روشن السعودي؟

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يبدو أن هناك نجم جديد في مانشستر يونايتد الإنجليزي، اقترب من الانضمام إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، بعدما فشل بوروسيا دورتموند الألماني في حسم الصفقة لصالحه.

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وأشارت صحيفة "ذا أثليتك" إلى أن الطريق الأقرب للإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، هو الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بعدما أصبحت مسألة استمراره مع فريقه شبه مستحيلة، بسبب أزمته مع مدربه تين هاج.

وأضافت الصحيفة أن دورتموند ليس في وضعية مالية تسمح له بإعادة التعاقد مع سانشو من جديد، ولذلك فإن مسألة انتقاله إلى دوري روشن مطروحة بقوة حاليًا.

ومن جانبها أكدت شبكة "ESPN" على أن راتب سانشو الذي يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يجعل دورتموند عاجزًا أمام فكرة إعادته من جديد، ليقترب أكثر من الدوري السعودي.

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وكان سانشو "23 عامًا" هدفًا بالفعل لأندية دوري روشن خلال صيف 2023، ولكن لم تتم الصفقة، حيث من المتوقع أن يتم إعادة فتح المفاوضات معه من جديد خلال شتاء 2024.

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