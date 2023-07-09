أخبار الهلال اليوم | سبب غياب جحفلي عن ودية لاندسكرون .. وصراع على سافيتش

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق التاسع من يوليو 2023م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار الهلال السعودي، اليوم الأحد "9 يوليو 2023م"، وما يدور حول الفريق.

رغم أنها ودية .. علي البليهي يُثير الجدل في مباراة الهلال ولاندسكرون

لا يتوقف المدافع الدولي علي البليهي عن إثارة الجدل مع فريقه نادي الهلال، وذلك في جميع المناسبات، حيث لم يترك مباراة لاندسكرون النمساوي تمر مرور الكرام! "اقرأ التفاصيل"

الهلاليون مستاؤون من "تعقيد الأمور" .. بند وحيد وإصرار غريب يعطل صفقة برناردو سيلفا!

بينما لا يمانع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رحيل نجم وسطه البرتغالي برناردو سيلفا، ورغم المنافسة الكبرى عليه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، يعطل الهلال السعودي إتمام الصفقة بيده بغرابة! "اقرأ التفاصيل"

صراع الهلال ويوفنتوس يشتد .. رئيس لاتسيو يعلنها: لن يرحل سافيتش إلا في حالة واحدة!

خرج كلاوديو لوتيتو؛ رئيس نادي لاتسيو الإيطالي، لحسم الجدل الدائر حول نجم فريقه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، واحتمالية رحيله خلال الميركاتو الصيفي الجاري. "اقرأ التفاصيل"

لوكاكو يتحدى تشيلسي وينهي آمال الهلال .. البلجيكي يفاجئ إنتر بتضحية جديدة من أجله!

"عيونه لا ترى إلا إنتر الإيطالي" هكذا هو حال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم كم العروض والإغراءات المالية التي تحاصره. "اقرأ التفاصيل"

أحدهم بلغ 60 مليون ريال .. خالد البلطان يكشف عروض الهلال والاتحاد لحسان تمبكتي ومتعب الحربي

كشف خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، عن كواليس العروض التي قدمت لثنائي فريقه حسان تمبكتي ومتعب الحربي، خلال الأيام الماضية، مشددًا على رفضه التفريط في الثنائي. "اقرأ التفاصيل"

"السعودية سئمت" .. دفاع أوروبي جديد عن ميركاتو المملكة أمام هجوم البعض

يومًا تلو الآخر، تحصد السعودية المساندين لنهضتها الكروية من الأوروبيين، رغم الانتقادات التي تخرج من البعض إلا أن المنصفين كُثر. "اقرأ التفاصيل"

بديل لوكاكو في الهلال "طار" .. الزعيم يقترب من خسارة سباق جديد

لا تزال الضربات يتلقاها الهلال السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رفض أكثر لاعب عالمي تمثيل الفريق، واليوم أتت صدمة جديدة. "اقرأ التفاصيل"

سبب غياب جحفلي عن ودية الهلال ولاندسكرون

كشف نادي الهلال عن سبب غياب محمد جحفلي مدافع الفريق، عن مباراة لاندسكرون النمساوي، والتي فاز بها الزعيم بسداسية دون رد.

وأشار الأهلي إلى أن غياب جحفلي يأتي بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة، ليفضل الجهاز الفني عدم إشراكه.