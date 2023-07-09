أحدهم بلغ 60 مليون ريال .. خالد البلطان يكشف عروض الهلال والاتحاد لحسان تمبكتي ومتعب الحربي

ثنائي الشباب صامد حتى الآن أمام عروض الهلال والاتحاد في وجود البلطان، فهل يستمر الصمود بعد رحيله عقب أيام قليلة؟!

كشف خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، عن كواليس العروض التي قدمت لثنائي فريقه حسان تمبكتي ومتعب الحربي، خلال الأيام الماضية، مشددًا على رفضه التفريط في الثنائي.

التقارير الصحفية السعودية تحدثت عن رغبة الهلال في الظفر بخدمات الثنائي خلال الصيف الجاري، فيما تنافس الزعيم مع الاتحاد على تمبكتي تحديدًا، في ظل البحث عن بديل للمدافع المصري أحمد حجازي؛ المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح البلطان، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية أن تمبكتي بالفعل تلقى عرضين، لكن لم يكشف عن هوية الأندية، واكتفى بذكر المقابل المادي، إذ بلغ أحدهما 60 مليون ريال، والآخر 40 مليون ريال.

وبخصوص الحربي، فأكد رئيس الليث الأبيض أن الظهير الأيسر لم يستقبل إلا عرضًا وحيدًا، بقيمة 30 مليون ريال، مشددًا: "تم رفض جميع العروض لتمسك إدارتنا باللاعبين".

يذكر أن الشباب مقبل على انتخابات لاختيار رئيس جديد للنادي خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن البلطان لم يرشح نفسه للرئاسة، وهو ما قد يعطي أمل للهلاليين والاتحاديين، لإمكانية تفريط الإدارة الجديدة في الثنائي مقابل الإغراءات المالية المعروضة.