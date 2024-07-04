أخبار الهلال اليوم | سالم الدوسري يودع سلمان الفرج .. وتشكيك إعلامي في موسم جيسوس التاريخي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 4 يوليو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 4 يوليو 2024.

وجّه سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، رسالة "عاطفية" إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم، الذين تأكد رحيلهم في صيف العام الحالي.

سيطرت حالة من الغضب على الجماهير السعودية، بعد إعلان وزارة الرياضة المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع تخصيص الأندية.

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اقترب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من تحديد "وجهته القادمة" مع عالم الساحرة المستديرة.

شكك الإعلامي تركي السهلي فيما قدمه فريق نادي الهلال خلال موسم 2023-2024، حيث اتهمهم باستخدام العنف من أجل تحقيق الانتصارات والبطولات، بقيادة مدربهم البرتغالي جورج جيسوس.

يودع نادي الهلال نجمين في صفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25، حيث يُريد الزعيم تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين.

هاجم طارق التايب نجم الهلال السابق المعلق الجزائري حفيظ دراجي، بسبب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عقب مباراة البرتغال وسلوفينيا.

حسم نادي الهلال مصير لاعب الوسط الشاب مصعب الجوير من الاستمرار مع الفريق، بعدما قام بإعارته إلى الشباب الموسم الماضي.

أصبح نادي الاتحاد، في انتظار رحيل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الميركاتو الصيفي، التي تنطلق في الثامن عشر من شهر يوليو الجاري.

استطاع دوري روشن السعودي أن يبرز اسمه بقوة في ملاعب كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث يخطف لاعبوه الأنظار بأبرز اللقطات والأرقام خلال البطولة الأوروبية.

أطلق الناقد الرياضي محمد الدويش، تصريحًا مفاجئًا حول رأيه إزاء رحيل سلمان الفرج، عن صفوف الهلال، ومسألة انتقاله إلى النصر أو الأهلي في فترة الميركاتو الصيفي.

كشف الإعلامي المصري مدحت شلبي، معلّق مباريات دوري روشن السعودي، عن تعرضه لحادث سير، تسبب في أضرار كبيرة وقعت لسيارته، خلال الساعات الماضية.