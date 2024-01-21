أخبار الهلال اليوم | سافيتش يثير القلق ونجم الأردن يرد على مناشدات الهلاليين

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق الـ21 من يناير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الأحد الموافق 21 يناير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الراحل القادم بعد هندرسون؟ سافيتش يثير قلق جمهور الهلال

استغل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال، تواجد ناديه السابق لاتسيو في الرياض للحديث عن علاقته بالبيانكوتشيلستي، وإمكانية العودة لصفوفه. (طالع التفاصيل)

جمهور الهلال يناشده .. وموسى التعمري يكشف موقفه من الرحيل عن فرنسا نحو السعودية

كشف الأردني موسى التعمري؛ جناح أيمن مونبلييه الفرنسي، موقفه من اللعب في دوري روشن السعودي، بعدما كان هدفًا لأنديته منذ الصيف الماضي. (طالع التفاصيل)

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شرط غير متوقع .. الهلال يستهدف صفقة عالمية جديدة!

لن تكتفي إدارة نادي الاتحاد بالتعاقد مع النجم البرازيلي رينان لودي الظهير الأيسر فقط، لن ستستهدف صفقة أجنبي عالمية جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن بشرط غير متوقع! (طالع التفاصيل)

هجوم هلالي على لاعب النصر

تحول النجم الإسباني إيمريك لابورت، لاعب النصر، إلى محور الحديث والمناوشات بين الجماهير السعودية، بعد تصريحاته الهجومية ضد النظام في الدوري السعودي، والتي خرج ونفاها في وقت لاحق مؤكدًا وجود خطأ في الترجمة ومطالبًا أنصاره بعدم تصديق هذه "الأكاذيب". (طالع التفاصيل)

خزينة الهلال تنتعش بمبالغ ضخمة بـ"مساعدة" تركي آل الشيخ .. والوليد بن طلال يعلق!

تستعد خزينة نادي الهلال السعودي، لـ"الانتعاش" بمبالغ مالية ضخمة؛ بمجرد انتقال الفريق الأول لكرة القدم إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا". (طالع التفاصيل)

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