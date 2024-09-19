أخبار الهلال اليوم | موقف روبن نيفيش من كلاسيكو الاتحاد وشقيق رينان لودي يشارك الجمهور السخرية منه

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الهلال اليوم الخميس الموافق الـ19 من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس الموافق الـ19 من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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موقف روبن نيفيش من الكلاسيكو

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، جاهز لخوض الكلاسيكو أمام الاتحاد بعد غدٍ السبت، ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

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الصحيفة أشارت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أثبتت سلامته من الإصابة بكدمة، التي تعرض لها خلال مواجهة الريان، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

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"أخطأ لجهله باللغة العربية" .. شقيق رينان لودي يشارك جمهور الهلال السخرية منه

صدق أو لا تصدق.. شارك جين لوكاس، شقيق النجم البرازيلي رينان لودي، ظهير أيسر نادي الهلال السعودي، جماهير الفريق الأول لكرة القدم، "السخرية" من اللاعب. (طالع التفاصيل)

بـ"الزي السعودي" .. محترف الهلال يستغل تجهيزات اليوم الوطني لإقامة حفل زواج جديد!

استغل أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بالهلال السعودي، تجهيزات النادي لـ"اليوم الوطني"، مساء الخميس؛ من أجل إقامة حفل زواجه، للمرة الثانية. (طالع التفاصيل)

مهاجم الشرطة يكشف: منبوذ الهلال الأفضل

كشف النجم محمد داوود، مهاجم نادي الشرطة العراقي، عن رأيه في النصر السعودي، بعد مباراة الفريقين في بطولة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025. (طالع التفاصيل)

"اسمه محمد كانسيلو" .. مالكوم يسخر من جواو بسبب الثوب السعودي!

سخر النجم البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، من زميله البرتغالي جواو كانسيلو، بسبب ارتداء الأخير الثوب السعودي، وذلك احتفالًا باليوم الوطني الـ94. (طالع التفاصيل)

"ستتسبب في فقدان موهبة مهمة" .. وليد الفراج يُهاجم فكرة احتراف سعود عبد الحميد في روما!

هاجم الإعلامي وليد الفراج فكرة احتراف سعود عبد الحميد في روما الإيطالي، خاصة بعد إقالة المدرب دانييلي دي روسي، متحدثًا عن خطورة وضعية النجم السعودي حاليًا. (طالع التفاصيل)

"احمدوا ربكم أنني غائب".. رئيس القوة الزرقاء السابق يوجه رسالة قوية لجمهور الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال!

وجه محمد العفيفي، رئيس القوة الزرقاء السابق، رسالة قوية إلى جماهير الاتحاد قبل مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الفريقين مساء يوم السبت المقبل. (طالع التفاصيل)

"بمثابة النهائي" .. كريم بنزيما يعد جمهور الاتحاد بالقتال ضد الهلال

قدم النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، وعدًا إلى جماهير فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال، المقررة مساء السبت المقبل. (طالع التفاصيل)