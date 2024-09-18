"بمثابة النهائي" .. كريم بنزيما يوعد جمهور الاتحاد بالقتال ضد الهلال

قائد الاتحاد لديه رسالة مهمة إلى جماهيره

قدم النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد، وعدًا إلى جماهير فريقه قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال، المقررة مساء السبت المقبل.

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ويحل الاتحاد ضيفًا على نظيره الهلال مساء السبت في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وقال بنزيما في تصريحات للمركز الإعلامي لرابطة دوري المحترفين على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “جميع المباريات مهمة بالنسبة لنا، ولكن علينا أن نبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال”.

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وأضاف: “كل المواجهات بمثابة المباريات النهائية، ونحن سنذهب لمواجهة الهلال والقتال أمامه، وتقديم أفضل مستوى لنا لتحقيق الانتصار”.

وأشاد كريم بزميله موسى ديابي، حيث قال: “قدم 4 تمريرات حاسمة ضد الوحدة، فهو لاعب خطير جدًا ويُساعد الفريق، كما أنه شخص لطيف ونحتاج إلى خدماته في جميع المباريات لأنه لاعب ممتع”.