أخبار الهلال اليوم | رامون دياز يُريح لاعبين جديدين، وأسرار العلاقة الخاصة مع الاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 6 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 6 مارس 2023.

فييتو خارج مباراة الهلال والفتح

أعلن الهلال غياب جناحه لوسيانو فييتو عن مواجهة الفتح المؤجلة في الدوري السعودي، والتي ستقام مساء اليوم في الرياض.

حساب الهلال على تويتر أوضح أن اللاعب المتوج بجائزة ثالث أفضل لاعب في مونديال الأندية غاب عن التدريبات الجماعية يوم الأحد لشعوره بآلام في مفصل القدم.

دياز يُريح لاعبين جديدين أمام الفتح

أعاد رامون دياز الثلاثي عبد الله المعيوف وسالم الدوسري وجانج هيون سو لتشكيل الهلال الأساسي المتوقع أن يُواجه الفتح مساء اليوم في مباراة مؤجلة من الدوري السعودي.

المدرب كان قد أراح الثلاثي وأبعدهم عن المباراة الأخيرة أمام الوحدة، وقد اختار نجمين جديدين ليُريحهما من اللعب خلال مواجهة الفتح وهما القائد سلمان الفرج والظهير الأيمن سعود عبد الحميد.

كاريلو جاهز لمواجهة الفتح وماريجا يُواصل العلاج

تأكدت جاهزية أندريه كاريلو لمواجهة الفتح مساء اليوم في الرياض، وذلك بعد انتظامه في التدريبات يوم أمس الأحد بعدما غاب عنها يوم السبت بسبب الإنفلونزا.

من جانب آخر، واصل موسى ماريجا تأدية برنامجه العلاجي والتأهيلي في مقر النادي وصالة الألعاب أمس، ومن المؤكد غيابه عن مواجهة الليلة.

الهلال ضمن المشاركين في كأس الملك سلمان للأندية العربية

الاتحاد العربي أعلن مساء أمس قائمة الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان.

بتواجد الرباعي السعودي .. الإعلان عن الأندية المشاركة في كأس الملك سلمان