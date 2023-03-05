تحقيق | لا عقد نقص ولا أوهام .. أسرار العلاقة الخاصة بين الهلال والاتحاد

الهلال والاتحاد متحدان أكثر من غيرهما وحققا المعادلة الصعبة، بينما تنشأ الجبهات بشكل مستمر ضد النصر والأهلي، وكأن كل طرف من بلد آخر..

إذا سألت أحدهم: "ما هو كلاسيكو الكرة السعودية الحقيقي؟"، ستجد الغالبية تجمع عن كونه لقاء الهلال والاتحاد، وإذا بحثت بين مناكفات الكرة السعودية، وما أكثرها!، ستعلم أن العميد والزعيم ينأيان بعلاقتهما بعيدًا عن مثل هذه الصغائر، وإذا اطلعت على إعلام الفريق العاصمي ونظيره الجداوي، ستتيقن أن هناك حالة مختلفة بين الثنائي، رغم أن الإعلامي الرياضي السعودي معروف باحتقانه الدائم..

يمكنني أن أذكر لك مثالًا بسيطًا عن حالة نادرة بين أنديتنا العربية، يعيشها الاتحاد والهلال، الفريقان الذين يعلمان تمامًا أن المنافسة داخل الملعب هي ما تكتب التاريخ، أما التلاسنات فلا بد أن يكون لها حدودًا..

"رحلة سعود .. الانتقال من العتمة إلى النور"، نص تغريدة نشرها حساب يحمل اسم "أخبار الهلال"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في إشارة إلى صفقة انتقال اللاعب سعود عبد الحميد من الاتحاد إلى الهلال، التي تمت في يناير 2022، فماذا كانت النتيجة؟

استنفار هلالي واتحادي من إعلام وجماهير وبلاغات في محاولة لإغلاق الحساب، مؤكدين أنه لا ينتمي للزعيم، إنما هي حيلة للإيقاع بين الناديين، موقف قلما نجده في عالم كرة القدم تحديدًا، لكن الزعماء والنمور حققوا المعادلة الصعبة.

يقول الإعلامي الهلالي عساف الخليفي عن هذه الحالة، في تصريحات خاصة لـ"GOAL": "عندما نتحدث عن الهلال والاتحاد، فنحن نتحدث عن أكبر ناديين في السعودية بلغة الأرقام والإنجازات، الهلال النادي السعودي الأكثر تحقيقًا للبطولات، وتجد خلفه الاتحاد حاضرًا، كذلك على الصعيد القاري، تجد الهلال والاتحاد هما الناديان السعوديان الوحيدان الذين تمكنا من تحقيق البطولة القارية الأكبر (دوري أبطال آسيا)، الأمر الذي يجعل جماهير الناديين يفخران بأنديتهما، فلا شك أن تاريخ الهلال والاتحاد جميع محبي الكرة العربية يعرفونه جيدًا، فهما أكثر ناديين تربعا على عرش البطولات المحلية والقارية".

لا يمكننا أن نرصد لكم تحديدًا عدد بطولات كل نادٍ من الناديين محليًا، فالاتحاد السعودي لكرة القدم يعمل حاليًا على توثيق بطولاته، ووقتها يمكننا أن نتحدث بأرقام رسمية، لكن قاريًا يمكننا أن نخبركم أن الهلال توج بطلًا لآسيا أربع مرات، ويليه الاتحاد برصيد بطولتين، وبينما الزعيم هو الأكثر تتويجًا بين الأندية السعودية بدوري الأبطال، فالعميد محتفظ برقمه القياسي كالسعودي الوحيد الذي حصد اللقب مرتين متتاليتين (2004 و2005).

الإعلامي الاتحادي عبد العزيز الزهراني اتفق كذلك مع عساف الخليفي، مشددًا على أن كلا الناديين ما زال محافظًا على بقاء المنافسة داخل المستطيل الأخضر وليس خارجه، وهو ما جعلهما استثناءً في عالم الساحرة المستديرة السعودي..

"من وجهة نظري الأمر يعود لاحترام الجماهير والإعلام لتاريخ وعراقة الناديين محليًا وقاريًا، فكل نادٍ منهما يملك إرثًا كبيرًا في مختلف البطولات، يجعل الطرف الآخر أكثر احترامًا لبعضهما البعض، محافظين على التنافس داخل الملعب وليس خارجه".

لكن هذه الحالة ليست موجودة بين كافة الأندية السعودية، فالنصراويون يقللون من الهلاليين والعكس صحيح، والأهلاويون يقللون من الاتحاديين والعكس صحيح، ليس مجرد تقليل، إنما الأمر يصل لرفض الاعتراف بالحقائق والتاريخ طالما هذا التاريخ يصب في مصلحة المنافس!

وبينما يهتف الاتحاديون في مواجهات النصر: "يا بكاية"، وبينما يتراقص الأهلاويون فرحًا وقتما كان يصارع الاتحاد الهبوط، وكذلك فعل العمداء مع هبوط الراقي لدوري يلو، المناكفات لا تنتهي بين الجميع، ويبقى ما بين الزعيم والعميد استثناءً، قلما تتشاحن مدرجاتهما في الكلاسيكو.

لكن الأغرب من كل ذلك هي النغمة السائدة حاليًا، حينما يحاول منافسو الأزرق والأصفر والأسود التقليل من أي بطولة يحققها أي منهما، لدرجة أن الدوري السعودي أصبح أسهل من دوري الأبطال وربما كأس العالم للأندية نفسه!..

يقول الخليفي حول ذلك: "العيش في الوهم، والتقليل من تاريخ مسجل بأحرف من ذهب، هو ما جعل العقلاء يقفون جنبًا إلى جنب فخورين بما حققته أنديتهم، بعيدين كل البعد عن عقدة النقص، والعيش في الوهم، فمع كل منجز هلالي أو اتحادي، نسمع مقولة (بطولة ضعيفة)، فإذا كانت جميع البطولات ضعيفة لماذا لم يحققها سوى الهلال والاتحاد؟، والأغرب أن الأمر تطور لديهم حتى أصبحوا يصفون الإنجازات بـ(تم شراء البطولة)، (طولة ضعيفة)، (حظ)".

"لن تكونوا هلالًا أو اتحادًا" وهكذا اختتم عساف الخليفي حديثه، لكنه في الوقت نفسه رفض اعتماد لغة التقليل كطريقة سائدة، إنما تبقى شريحة معينة هي ما ترفض النزول لأرض الواقع!