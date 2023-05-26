أخبار الهلال اليوم | جراحة ناجحة للدوسري، ودياز يُبعد 4 نجوم عن رحلة أبها

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 26 مايو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 26 مايو 2023.

الدوسري يُجري جراحة ناجحة في الكتف

أجرى خليفة الدوسري مدافع الهلال عملية جراحية في الكتف اليوم الجمعة وقد تكللت بالنجاح حسبما أفادت المصادر الصحفية المتابعة للبيت الأزرق.

وتداولت الحسابات الجماهيرية الخاصة بالهلال عبر تويتر صورًا للدوسري خلال تواجده في المشفى قبل وبعد الجراحة.

بيريرا: تجربتي مع الهلال سعيدة وناجحة

أكد ماتيوس بيريرا لاعب الهلال أنه لا يعلم ماذا سيحدث معه خلال الصيف الجاري، مشيرًا إلى أن تجربته في الدوري السعودي كانت سعيدة وناجحة تمامًا.

وأضاف في حديثه لبرنامج أكشن مع وليد "ستنتهي إعارتي بعد أيام وسأذهب إلى قضاء الإجازة، سنرى ما سيحدث معي بعدها".

واصل حول الانتقادات التي وجهت له في السعودية "لا أريد الحديث عن الماضي، لكن تجربتي مع الهلال كانت ناجحة تمامًا، لقد فزت مع الفريق بكل البطولات إلا كأس الملك".

دياز يُبعد 4 نجوم عن رحلة أبها

تُغادر بعثة الهلال مساء اليوم الجمعة إلى أبها استعدادًا لمواجهة الفريق يوم غدٍ ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي.

وأفاد الصحفي عبد الله الحنيان أن الرباعي عبد الله المعيوف ومحمد كنو وسالم الدوسري ومحمد البريك لن يُغادروا مع الفريق بعد استبعادهم من المباراة بهدف منحهم قسطًا من الراحة.

وتواجد مع البعثة حارس المرمى محمد العويس بعد تعافيه من الإصابة.

الأهلي يُحاول خطف هدف الهلال المحلي

الأهلي يستعد جيدًا للموسم الجديد ويبدو أن مصالحه ستتضارب مع تلك الخاصة بالهلال.

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اسم مفاجئ في قائمة المرشحين لتدريب الهلال

الهلال يبحث عن مدرب يخلف رامون دياز، والقائمة ضمت اسمًا جديدًا مفاجئًا.

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