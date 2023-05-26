"صياد الجواهر السعودية" .. عرض ضخم من الأهلي لضم هدف الهلال

اللاعب من مشجعي الهلال كما يُشاع

"صياد الجواهر السعودية" .. هذا اللقب قد يكون من نصيب الأهلي بعد انتهاء سوق الانتقالات الصيفي القادم، إذ استطاع اقتناص 3 صفقات محلية قوية حتى الآن والعمل جارٍ على المزيد.

الأهلي نجح في الحصول على توقيع عبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي بعد دخولهم الفترة الحرة مع أنديتهم، الهلال والتعاون، على الترتيب، ويسعى النادي العائد إلى دوري روشن السعودي بعد موسم صعب قضاه في دوري يلو إلى التعاقد مع فراس البريكان مهاجم الفتح المطلوب من الهلال.

مهاجم النصر السابق ليس الوحيد الذي يسعى الأهلي لخطفه من الهلال، بل أشارت صحيفة المدينة إلى أن إدارته دخلت في مفاوضات جادة مع نظيرتها في الاتفاق لشراء المدة المتبقية من عقد نجم الفريق محمد الكويكبي.

الهلال حاول ضم الكويكبي عدة مرات آخرها في يناير 2022 لكن جميع عروضه قوبلت بالرفض من الاتفاق لتمسكه باللاعب، إلا أن بقاء عام واحد فقط في عقده قد يُقنع الإدارة الاتفاقية ببيعه خلال الصيف الجاري إلا لو جدد عقده وهو أمر مستبعد تمامًا.

المدينة أوضحت أن تيسير الجاسم نائب رئيس الأهلي يقود المفاوضات مع الاتفاقيين استغلالًا لعلاقاته الجيدة معهم، مشيرة إلى أن النادي تقدم بعرض قيمته 10 ملايين ريال لشراء عقد الكويكبي.

وأتمت الصحيفة بالتأكيد على أن اللاعب السعودي مُرحب بالانتقال للأهلي ويراه الفريق الأفضل له في الموسم القادم من دوري روشن، مشيرة إلى أن المفاوضات مازالت جارية بين الطرفين.