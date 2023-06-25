أخبار الهلال اليوم | تفاصيل انتقال جوستافو كوييار، وطلب فهد بن نافل من خاليدو كوليبالي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 25 يونيو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 25 يونيو 2023.

فحوصات طبية واختبارات بدنية للاعبي الهلال

يخضع لاعبو الهلال يومي الإثنين والثلاثاء لفحوصات طبية واختبارات بدنية استعدادًا لدخول المعسكر المغلق في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

اللاعبون توافدوا اليوم على مقر النادي تمهيدًا لبدء التحضيرات وقد اجتمع بهم الجهاز الإداري للفريق، ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الخميس.

اللاعبون من المقرر أن يتدربوا في مقر الهلال من الخميس حتى السبت قبل المغادرة إلى النمسا يوم الأحد القادم.

مونديال الأندية محور حديث فهد بن نافل مع كوليبالي

تعاقد الهلال مع خاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي وقد نشر حسابه على تويتر فيديو للقاء قصير جمع المدافع السنغالي مع الرئيس فهد بن نافل قبل توقيع العقود.

بن نافل أشاد بالمدافع الصلب وأضاف "أهلًا بك في الرياض، أنا متفائل جدًا أنك ستكون قدوة في فريقنا ولزملائك وأتمنى لك النجاح الباهر".

الرئيس طلب من النجم الجديد الفوز بالبطولة القارية وتحقيق شيء ما في مونديال الأندية، إذ قال "الهلال معتاد على البطولات ومعك نفوز إن شاء الله بدوري أبطال آسيا وكذلك لدينا هدفًا في كأس العالم للأندية".

كوييار إلى الشباب مقابل 1.5 مليون دولار

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل الهلال لاتفاق مع الشباب على انتقال لاعب وسطه جوستافو كوييار مقابل 1.5 مليون دولار، ما يُساوي 5.6 ملايين ريال سعودي، وسيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت الرياضية إلى أن اللاعب الكولومبي المتبقي في عقده موسم واحد سيخضع للفحوصات الطبية في النمسا مقر معسكر الفريقين الإعدادي للموسم الجديد قبل أن يلتحق بفريقه الجديد.