رسميًا .. الهلال يُعلن التعاقد مع خاليدو كوليبالي

المدافع السنغالي هلالي حتى 2026

أعلن نادي الهلال، عن التعاقد مع النجم الفرنسي خاليدو كوليبالي مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأزرق خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

كوليبالي أصبح ثاني صفقات نادي الهلال في صيف 2023، بعدما أعلن أمس الجمعة عن التعاقد مع البرتغالي روبن نيفيش لاعب وسط ولفرهامبتون الإنجليزي.

وأعلن نادي الهلال عن التعاقد مع كوليبالي لمدة 3 سنوات قادمة، ليستمر مع الزعيم حتى صيف 2026 بداية من الموسم القادم 2023-2024.

وسبق لكوليبالي ولعب في صفوف نابولي الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، قبل أن يتخذ قراره بالانتقال إلى صفوف نادي الهلال خلال صيف 2023.

ويسعى الهلال لإجراء عملية إحلال وتجديد كبيرة في صفوفه، خاصة بين اللاعبين الأجانب، حيث تتجه النية إلى الاستغناء عن كافة المحترفين باستثناء البيروفي أندريه كاريلو والبرازيلي ميشايل ديلجادو.