أخبار الهلال اليوم | تحذير رونالدو .. واقتراب نيمار من الزعيم

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم الأحد الموافق 13 من أغسطس 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الهلال السعودي اليوم الأحد، الموافق 13 من أغسطس 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"احذر تركيزي اليوم غير!" .. كواليس الحوار الخاص بين كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري في نهائي كأس الملك سلمان

بدأ نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية"، بالأمس، بروح رياضية عالية بين قائدي النصر والهلال السعوديين، البرتغالي كريستيانو رونالدو وسالم الدوسري، إذ دار حوار جانبي "ضاحك" بين الثنائي. "اقرأ التفاصيل"

هل يعاني النصر دفاعيًا؟ .. حقيقة تسبب الهلال في استبعاد عبد الإله العمري من مواجهة الاتفاق

في ظل الأزمة الدفاعية، يعيش جمهور النصر السعودي حالة من القلق بشأن دخول الفريق مواجهة الاتفاق، غدًا الإثنين، دون لاعبه عبد الإله العمري، على خلفية طرده أمام الهلال بالأمس. "اقرأ التفاصيل"

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رسميًا | نهاية لم يتوقعها أحد .. أندريه كارييو من الهلال إلى دوري يلو!

كما كان متوقعًا، كتب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية" كلمة النهاية في مسيرة البيروفي أندريه كارييو مع نادي الهلال السعودي، ليتم الإعلان رسميًا اليوم الأحد، رحيله عن الفريق. "اقرأ التفاصيل"

الأمور تحدث .. اتفاق وشيك بين نيمار والهلال!

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن تطورات جديدة في مصير النجم البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان والذي يقترب من الرحيل هذا الصيف عن صفوف الفريق الباريسي. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | بسبب جائزة سافيتش .. رونالدو ينفجر ضاحكاً!

عقلية كريستيانو رونالدو لا تتغير أبدًا، ربما هي السر وراء فوزه بخمس كرات ذهبية وخمسة دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أنه أصبح أكبر هداف في تاريخ كرة القدم، وهذا لم يتغير عندما بلغ عمره 38 عامًا. "اقرأ التفاصيل"

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