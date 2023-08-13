رسميًا | نهاية لم يتوقعها أحد .. أندريه كارييو من الهلال إلى دوري يلو!

زهيرة عادل
Andre CarrilloAl Hilal Twitter
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البيروفي رحل عن الزعيم بعد خمس سنوات في صفوفه، حصد بها مختلف البطولات

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كما كان متوقعًا، كتب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م "البطولة العربية" كلمة النهاية في مسيرة البيروفي أندريه كارييو مع نادي الهلال السعودي، ليتم الإعلان رسميًا اليوم الإثنين، رحيله عن الفريق.

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البيروفي اختتم مسيرته بخسارة اللقب العربي، بعد الهزيمة بالأمس أمام النصر في النهائي بثنائية مقابل هدف وحيد، في الأشواط الإضافية.

وظهر اليوم، أعلن نادي القادسية السعودي؛ الناشط في دوري يلو للدرجة الأولى، تعاقده مع الثعبان رسميًا، بشراء الموسم المتبقي في عقده مع الزعيم.

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هذا التعاقد يأتي ضمن صفقات قوية يبرمها القادسية بنجاح، رغم وجوده في دوري يلو، إذ تعاقد خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع الأرجنتيني لوسيانو فييتو من الهلال، الإسباني ألفارو جونزاليس من النصر، بجانب جويل روبليس من ليدز الإنجليزي، وماكس باور من ويجان الإنجليزي وغيرهم.

يذكر أن كارييو كان قد انضم للزعيم في صيف 2018م، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وخلال تلك السنوات، حقق عديد البطولات؛ بواقع 3 ألقاب دوري سعودي، لقبي من كل من كأس خادم الحرمين الشريفين، كأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 71192كريم بنزيما
  • 7050خاليدو كوليبالي
  • 10294روبرتو فيرمينو
  • 5539نجولو كانتي
  • 12823مارسيلو بروزوفيتش
  • 23090صفقة أخرى
129988 الأصوات